IL RETROSCENA | Gasp sorprende la Roma dopo Manchester: le parole alla squadra nello spogliatoio

Una sconfitta bruciante, due gol di vantaggio sprecati e una rimonta difficile da digerire. Ma nello spogliatoio dell’Old Trafford Gian Piero Gasperini ha sorpreso i suoi giocatori. Chi si aspettava una sfuriata dopo il 3-2 subito dal Manchester United si è trovato davanti un allenatore deciso soprattutto a rincuorare la squadra.

A svelare il retroscena è stato Andrea Pugliese ai microfoni di Radio Radio. Secondo il giornalista, Gasperini avrebbe evitato qualsiasi caccia ai colpevoli, preferendo sottolineare la qualità della prestazione offerta dai giallorossi nella prima parte della gara. “Abbiamo dominato”, avrebbe detto ai calciatori dopo il fischio finale, invitandoli a non dimenticare quanto di buono erano riusciti a costruire contro un avversario di alto livello.

Nessun dito puntato, dunque, ma il tentativo di trasformare la delusione in uno stimolo. Una scelta significativa, soprattutto dopo la seconda rimonta subita in Champions League, arrivata a poche settimane da quella contro il Real Madrid.

Del resto, il messaggio raccontato da Pugliese è coerente con quanto dichiarato pubblicamente dal tecnico nel dopopartita: “Questa squadra forse deve togliersi la pressione del risultato a tutti i costi. Questa partita ci serve, più delle altre”. Gasperini sembra dunque voler proteggere la fiducia dei suoi giocatori, senza ignorare gli errori commessi.

Adesso, però, servirà una risposta sul campo. La sfida contro il Sassuolo sarà il primo banco di prova per capire se le parole dell’allenatore avranno aiutato la Roma a metabolizzare la delusione di Manchester.