IL RETROSCENA | Gasperini vuole riavvicinare i Friedkin alla Roma: qualcosa è cambiato a Trigoria

Gian Piero Gasperini vuole riportare i Friedkin più vicini alla Roma. Non soltanto per una questione di presenza a Trigoria, ma soprattutto per tornare ad avere un filo diretto con Dan e Ryan nelle scelte strategiche del club, a cominciare dal prossimo mercato di gennaio. Un obiettivo che l’allenatore considera importante per accompagnare la crescita della squadra, ma che oggi deve fare i conti con un rapporto diventato meno frequente rispetto al passato.

Secondo quanto racconta oggi La Repubblica, infatti, i contatti diretti tra Gasperini e la famiglia Friedkin si sarebbero rarefatti dopo l’arrivo di John Galantic, nominato nuovo amministratore delegato della Roma alla fine di luglio. È soprattutto lui, adesso, a svolgere il ruolo di raccordo tra Trigoria e la proprietà americana. Una nuova organizzazione che ha modificato le modalità di comunicazione tra l’allenatore e i vertici del club.

Gasperini, però, vorrebbe recuperare quel rapporto personale che aveva contribuito a convincerlo della bontà del progetto giallorosso. Il tecnico non ha mai nascosto quanto consideri importante la vicinanza della proprietà. Il suo desiderio è coinvolgere maggiormente Dan e Ryan Friedkin nella vita quotidiana della squadra, condividendo direttamente con loro obiettivi, necessità e scelte per il futuro.

Un concetto già espresso pubblicamente lo scorso ottobre, quando aveva spiegato la differenza rispetto all’esperienza all’Atalanta, dove la famiglia Percassi era presente quotidianamente. Gasperini aveva ribadito di sentire la fiducia e il sostegno dei Friedkin, pur riconoscendo la diversa gestione della proprietà americana. Il suo obiettivo, però, è sempre stato quello di renderli più partecipi.

Adesso il tema torna d’attualità in vista di gennaio. Gasperini aspetta rinforzi, soprattutto in attacco, e vorrebbe affrontare il prossimo mercato fianco a fianco con i proprietari, condividendo le priorità tecniche e le possibilità di investimento. D’Amico è già al lavoro per individuare le occasioni giuste, ma le decisioni più importanti dovranno necessariamente trovare il sostegno della proprietà.

Non si tratta necessariamente di una frattura con Galantic o di una mancanza di fiducia nei confronti della società. Gasperini vorrebbe semplicemente tornare a confrontarsi più spesso e senza intermediari con chi prende le decisioni finali. Perché il mercato di gennaio rappresenta un passaggio importante per le ambizioni della Roma e l’allenatore vuole che il progetto tecnico continui a essere condiviso fino in fondo da chi lo ha scelto.

FONTI: La Repubblica