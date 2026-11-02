IL RETROSCENA | Greenwood, tensioni al Fenerbahçe. Dalla Turchia: ha chiesto al padre di trovargli un’altra squadra

Doveva essere uno dei grandi colpi della Roma, poi il Fenerbahçe lo ha strappato alla concorrenza con un investimento da 39 milioni di euro più bonus. Ma a distanza di pochi mesi dal suo arrivo in Turchia, Mason Greenwood è già al centro di un caso che rischia di complicare la sua avventura a Istanbul. L’ultima indiscrezione arriva da Fotospor e racconta di un presunto scontro con il presidente Aziz Yıldırım, al punto che l’inglese avrebbe chiesto al padre-agente di trovargli una nuova squadra.

Secondo il quotidiano turco, tutto sarebbe precipitato dopo il derby perso contro il Galatasaray. Yıldırım avrebbe incontrato Greenwood nel tentativo di spronarlo, ricordandogli la fiducia ricevuta e l’importante investimento economico sostenuto dal club. Parole che l’attaccante avrebbe interpretato come un attacco personale, reagendo con grande irritazione. Il giocatore avrebbe quindi contattato il padre per chiedergli di cercare una nuova destinazione. Alcuni dirigenti avrebbero successivamente provato a ricucire lo strappo, attribuendo parte dell’incomprensione a problemi di traduzione.

Il retroscena si intreccia con la sorprendente esclusione di Greenwood dalla partita contro il Göztepe del 31 ottobre, persa 2-1 dal Fenerbahçe. Fotospor sostiene che l’inglese si sarebbe rifiutato di giocare dopo un nuovo discorso particolarmente duro del presidente alla squadra. Una ricostruzione che, però, non trova al momento conferme indipendenti e contrasta con la versione ufficiale fornita da Dirk Kuyt. L’allenatore ad interim ha infatti spiegato che Greenwood era influenzato e che avrebbe voluto scendere in campo. L’obiettivo del club, secondo il tecnico, è recuperarlo per la sfida di Champions League contro il Liverpool del 4 novembre.

Qualche segnale di nervosismo era emerso già nelle settimane precedenti. Contro l’Alanyaspor, il 17 ottobre, Greenwood aveva fallito il secondo rigore su tre tentativi in campionato. Al momento della sostituzione, visibilmente contrariato, aveva gettato a terra la fascia nera che portava al braccio. Un gesto che aveva alimentato le discussioni sul rendimento e sull’atteggiamento del calciatore.

La vicenda non può lasciare indifferenti i tifosi romanisti. La Roma aveva inseguito a lungo Greenwood durante l’estate, prima di rinunciare a partecipare all’asta economica con il Fenerbahçe, soprattutto per le richieste d’ingaggio. Un’operazione sfumata dopo settimane di trattative e contatti, anche se dal Marsiglia era stato successivamente precisato che soltanto il club turco aveva presentato un’offerta formale.

Per ora, dunque, nessuna rottura ufficiale e nessuna certezza sull’eventuale addio di Greenwood. Il racconto di Fotospor resta un’indiscrezione da verificare, mentre sono documentati il rigore sbagliato, il gesto di nervosismo e l’assenza contro il Göztepe. Di sicuro, l’avventura turca dell’ex obiettivo giallorosso sta vivendo settimane tutt’altro che tranquille.

FONTI: Fotospor, Nefes, Yeni Şafak, Football Italia