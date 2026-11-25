Manu Koné avrebbe potuto realizzare il sogno di giocare nel Paris Saint-Germain ancora prima di approdare alla Roma. A impedirlo, però, sarebbe stato proprio Luis Enrique. È il curioso retroscena di mercato raccontato oggi dal quotidiano francese L’Équipe, a poche ore dalla sfida di Champions League tra i parigini e i giallorossi. Il centrocampista francese, cresciuto nella periferia di Parigi e tifoso del PSG fin da bambino, sarebbe stato valutato dal club transalpino nell’estate del 2024, ma l’operazione non ottenne il via libera dell’allenatore spagnolo.

All’epoca Koné giocava ancora nel Borussia Mönchengladbach ed era considerato uno dei centrocampisti emergenti più interessanti del panorama europeo. Luis Campos, responsabile dell’area sportiva del PSG, ne apprezzava particolarmente le caratteristiche e aveva ricevuto indicazioni positive sul suo profilo. Anche all’interno del club c’era chi spingeva per l’acquisto di un centrocampista dinamico, fisicamente potente e capace di accompagnare entrambe le fasi di gioco.

Il vero ostacolo sarebbe stato però Luis Enrique. Secondo la ricostruzione del quotidiano francese, il tecnico non era convinto della necessità di acquistare Koné e preferiva puntare su altri giocatori per costruire il proprio centrocampo. In particolare, lo spagnolo aveva individuato in Vitinha, Fabián Ruiz e João Neves gli uomini ideali per sviluppare la propria idea di calcio. Campos, pur apprezzando il francese, non avrebbe quindi insistito per portare a termine l’operazione. A chi gli chiedeva spiegazioni, il dirigente avrebbe risposto: “Non decido da solo”.

La mancata apertura del PSG finì per favorire indirettamente la Roma, che nell’estate del 2024 riuscì ad assicurarsi il centrocampista dal Borussia Mönchengladbach. Da allora Koné è cresciuto fino a diventare uno dei punti di riferimento della squadra giallorossa e della nazionale francese. Gasperini ne ha fatto un elemento fondamentale del proprio centrocampo, valorizzandone soprattutto la capacità di recuperare palloni, rompere le linee avversarie e garantire intensità nei duelli.

Il retroscena assume un significato particolare proprio oggi, quando Koné tornerà nella sua città per affrontare la squadra che ha sempre sostenuto. Al Parco dei Principi si troverà di fronte anche l’allenatore che, due anni fa, non avrebbe ritenuto necessario il suo acquisto. Un incrocio suggestivo, soprattutto considerando quanto il giocatore sia cresciuto nelle ultime stagioni e quanto sia diventato importante nel progetto della Roma.

Il suo desiderio di indossare un giorno la maglia del PSG non è un mistero, ma al momento non risultano trattative concrete tra i due club. Anzi, secondo L’Équipe, i parigini non hanno mai davvero affondato il colpo per il centrocampista, neppure nelle successive sessioni di mercato. La Roma, dal canto suo, considera Koné uno degli elementi da trattenere, anche di fronte alle attenzioni di diverse società europee.

FONTE: L’Equipe