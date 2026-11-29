Donyell Malen ha un milione di buoni motivi per continuare a segnare. L’attaccante olandese, pronto a riprendersi il posto da titolare questa sera contro il Monza dopo l’iniziale panchina di Parigi, ha messo nel mirino un traguardo stagionale che potrebbe garantirgli anche un importante premio economico.

Secondo quanto rivela oggi Il Tempo, nel contratto del centravanti giallorosso è previsto un sistema di bonus legato al rendimento sotto porta. Raggiungendo quota 20 gol in stagione, Malen vedrebbe incrementato il proprio stipendio di oltre un milione di euro netto, centrando il livello più alto dei premi legati alle realizzazioni.

Un obiettivo ormai a portata di mano: l’olandese ha già firmato 17 reti tra campionato e Champions League, rispettivamente 12 e 5. Gli basterebbero dunque altri tre gol per raggiungere il traguardo, quando mancano ancora più di cinque mesi alla conclusione della stagione.

Il retroscena racconta anche un aspetto interessante della politica contrattuale della Roma, impegnata a contenere il monte ingaggi attraverso accordi che premiano il rendimento dei calciatori. Nel caso di Malen, difficile immaginare una spesa più gradita ai Friedkin. Contro il Monza, intanto, l’olandese avrà anche l’occasione di superare il primato di Pedro Manfredini, eguagliato a Parma, diventando il miglior marcatore della storia della Roma in Serie A nell’arco di un anno solare. Tra record da abbattere, bonus da conquistare e uno scudetto da inseguire, a Malen non mancano certo le motivazioni.

Fonte: Il Tempo