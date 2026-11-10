IL RETROSCENA | Mora, il Porto svela perché l’affare vale 50 milioni: la clausola che vincola la Roma

Rodrigo Mora è costato alla Roma 25 milioni di euro più bonus, ma per il Porto l’operazione vale già 50 milioni. E non si tratta soltanto di una valutazione ottimistica del club portoghese. Nell’accordo raggiunto la scorsa estate esiste infatti una clausola che permette ai Dragões di chiedere ai giallorossi il pagamento di ulteriori 25 milioni. A ricordarlo è José Pedro Pereira da Costa, direttore finanziario del Porto, intervenuto sulle pagine del quotidiano economico portoghese ECO.

“Abbiamo effettuato cessioni per 78 milioni di euro, considerando Rodrigo Mora come un’operazione da 50 milioni”, ha spiegato il dirigente facendo il bilancio dell’ultimo mercato estivo. Una cifra che comprende anche la parte dell’accordo non ancora incassata dal club lusitano. Il passaggio più interessante riguarda proprio le condizioni del trasferimento: “Sono stati 25 milioni per il 50%, ma abbiamo un’opzione che dipende esclusivamente dalla nostra volontà. Per noi è un’operazione da 50 milioni”. Parole che riportano l’attenzione su una delle formule più particolari del mercato giallorosso.

La Roma ha acquistato Mora a titolo definitivo versando 25 milioni di euro, con altri 2 milioni previsti in bonus. Il Porto ha conservato il diritto al 50% dell’incasso di una futura rivendita, mentre i giallorossi possono eliminare questa percentuale pagando altri 25 milioni. Ma l’accordo prevede anche un’opzione a favore del club portoghese: una volta maturati i termini previsti, il Porto potrà decidere di cedere la quota economica ancora in suo possesso, obbligando la Roma ad acquistarla.

In sostanza, il club lusitano può arrivare a incassare complessivamente 50 milioni di euro, oltre agli eventuali bonus. Non significa che Mora sia ancora in comproprietà: il calciatore è interamente della Roma dal punto di vista sportivo, mentre i portoghesi conservano una percentuale economica sulla sua futura cessione. È proprio questa percentuale a essere regolata dalle opzioni previste nell’intesa.

Pereira da Costa ha voluto sottolineare soprattutto l’aspetto economico dell’operazione: “Non sono un direttore sportivo, per me è una cessione finanziaria”. Il dirigente ha poi spiegato che il Porto ha investito complessivamente 37 milioni nell’ultima sessione estiva, contro i circa 110 milioni dell’anno precedente, riuscendo comunque a conservare i giocatori più utilizzati della passata stagione.

Per la Roma, dunque, l’investimento su Mora potrebbe diventare sensibilmente più oneroso rispetto ai 25 milioni iniziali. Molto dipenderà dalla gestione delle opzioni previste nell’accordo, ma una cosa appare chiara: il Porto ha costruito l’operazione in modo da mantenere un forte potere contrattuale anche dopo la cessione del giocatore.

Il futuro economico dell’affare resta quindi legato a una clausola che la Roma conosce fin dalla firma. Il Porto può ottenere altri 25 milioni, ma può anche scegliere di conservare la propria percentuale in vista di un’eventuale cessione futura. Nel frattempo Mora continua a crescere sul campo, mentre il suo trasferimento torna a far parlare anche per le particolari condizioni economiche concordate tra i due club.

FONTI: ECO, A Bola, comunicato ufficiale FC Porto