IL RETROSCENA | Mora, il Porto svela perché l’affare vale 50 milioni: la clausola che vincola la Roma

Rodrigo Mora è costato alla Roma 25 milioni di euro più bonus, ma per il Porto l’operazione vale già 50 milioni. E non si tratta soltanto di una valutazione ottimistica del club portoghese. Nell’accordo raggiunto la scorsa estate esiste infatti una clausola che permette ai Dragões di chiedere ai giallorossi il pagamento di ulteriori 25 milioni. A ricordarlo è José Pedro Pereira da Costa, direttore finanziario del Porto, intervenuto sulle pagine del quotidiano economico portoghese ECO.
“Abbiamo effettuato cessioni per 78 milioni di euro, considerando Rodrigo Mora come un’operazione da 50 milioni”, ha spiegato il dirigente facendo il bilancio dell’ultimo mercato estivo. Una cifra che comprende anche la parte dell’accordo non ancora incassata dal club lusitano. Il passaggio più interessante riguarda proprio le condizioni del trasferimento: “Sono stati 25 milioni per il 50%, ma abbiamo un’opzione che dipende esclusivamente dalla nostra volontà. Per noi è un’operazione da 50 milioni”. Parole che riportano l’attenzione su una delle formule più particolari del mercato giallorosso.
La Roma ha acquistato Mora a titolo definitivo versando 25 milioni di euro, con altri 2 milioni previsti in bonus. Il Porto ha conservato il diritto al 50% dell’incasso di una futura rivendita, mentre i giallorossi possono eliminare questa percentuale pagando altri 25 milioni. Ma l’accordo prevede anche un’opzione a favore del club portoghese: una volta maturati i termini previsti, il Porto potrà decidere di cedere la quota economica ancora in suo possesso, obbligando la Roma ad acquistarla.
In sostanza, il club lusitano può arrivare a incassare complessivamente 50 milioni di euro, oltre agli eventuali bonus. Non significa che Mora sia ancora in comproprietà: il calciatore è interamente della Roma dal punto di vista sportivo, mentre i portoghesi conservano una percentuale economica sulla sua futura cessione. È proprio questa percentuale a essere regolata dalle opzioni previste nell’intesa.
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Pereira da Costa ha voluto sottolineare soprattutto l’aspetto economico dell’operazione: “Non sono un direttore sportivo, per me è una cessione finanziaria”. Il dirigente ha poi spiegato che il Porto ha investito complessivamente 37 milioni nell’ultima sessione estiva, contro i circa 110 milioni dell’anno precedente, riuscendo comunque a conservare i giocatori più utilizzati della passata stagione.
Per la Roma, dunque, l’investimento su Mora potrebbe diventare sensibilmente più oneroso rispetto ai 25 milioni iniziali. Molto dipenderà dalla gestione delle opzioni previste nell’accordo, ma una cosa appare chiara: il Porto ha costruito l’operazione in modo da mantenere un forte potere contrattuale anche dopo la cessione del giocatore.
Il futuro economico dell’affare resta quindi legato a una clausola che la Roma conosce fin dalla firma. Il Porto può ottenere altri 25 milioni, ma può anche scegliere di conservare la propria percentuale in vista di un’eventuale cessione futura. Nel frattempo Mora continua a crescere sul campo, mentre il suo trasferimento torna a far parlare anche per le particolari condizioni economiche concordate tra i due club.
FONTI: ECO, A Bola, comunicato ufficiale FC Porto
per me non lo sa manco lui… ma a parte questo, visti i 19 anni e nonostante un mister che non lo ha visto per mesi e che gli preferiva Pellegrini (sarò cattivo… ma a questo punto meno male che si è infortunato) e nonostante pure il fisico (anche se poi abbiamo visto che conta fino ad un certo punto se i difensori manco riescono a starti dietro) per me 50 sono pure pochini! e se diventa uno da 15-20 gol stagionali tranquilli che viene il barca a bussare con un centello…
Non potendo vedere le carte scritte tutto puo essere vero o meno, magari l’obbligo di acquisto è legato alla crescita in altezza del ragazzo che se arriva 180 cm il porto puo chiedere il pagamento totale, tutto il resto è interpretazione soggettiva, è come la famosa statistica del pollo a testa. La posso raccontare cosi oppurer dire che 1 se ne magia 12 e gli altri fanno la fame. E teoricamente sono vere entrambe.
Retroscena de che che lo sanno tutti come funziona st’accordo
Eh si Antò
Sembra la scatola cinese che guarda caso esce fuori quando l ASRoma deve discutere del F P. finanziario…
E quindi?
Si sapeva. Ma i difensori della società preferiscono dire che è costato 25.
Sì era già capito che l’affare era strutturato così.
La Roma voleva limitare x quest’anno l’esborso a 25 mln, il Porto la garanzia di ricavarci alla fine almeno 50 mln.
La Roma a sua volta di poter limitare l’esborso complessivo a 50 mln, anche se il giocatore si fosse rivelato un crack.
Sarà comunque un successo visto che x età e margini 50 mln già li vale ora e noi mal che vada li avremo pagati a rate.
Altrimenti resterà nostro x 25 e quando lo rivenderemo dovremo fare a mezzo coi dragoni.
Non capisco cosa intende…
Partiamo da una certezza: la/e comproprietà sono illegali.
Infatti l’articolo chiarisce che in termini sportivi il giocatore è di proprietà della Roma.
Poi dice che al maturare di certe opzioni, il Porto può “costringere” la Roma a spendere di più…
Ancora più sotto, cerca di chiarire che gli stessi lusitani conservano una percentuale di rivendita di 25 mln…
A questo punto credo sia credo sia una esternazione mediatica, per non dare sostegno a chi critica la cessione..
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.