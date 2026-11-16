Soulé, la Roma disse no a 30 milioni: ora ne vale oltre 50. E Scaloni prepara la promozione

In estate la Roma aveva deciso di non ascoltare le sirene della Premier League. Oggi quella scelta assume un peso ancora maggiore. Matias Soulé è diventato uno dei protagonisti della squadra di Gian Piero Gasperini e adesso si prepara a conquistare anche l’Argentina. Dopo l’ottima prestazione contro l’Uruguay, Lionel Scaloni starebbe pensando di schierarlo titolare nell’amichevole contro il Costa Rica, in programma nella notte italiana tra martedì e mercoledì.
Secondo quanto racconta oggi il Corriere dello Sport, le prove effettuate dal commissario tecnico argentino lasciano immaginare una promozione dal primo minuto per il numero 18 giallorosso. Soulé aveva già convinto nei 45 minuti giocati contro l’Uruguay, mettendo in mostra qualità tecniche e personalità. Tanto da strappare un elogio significativo a Enzo Fernandez, che parlando di lui e Nico Paz li aveva definiti “due animali”. La sfida si disputerà a Cordoba, città particolarmente significativa anche per il legame con Paulo Dybala, cresciuto calcisticamente proprio lì.
La possibile consacrazione in nazionale è l’ultimo capitolo di una crescita cominciata a Trigoria. Gasperini ha trasformato Soulé in un giocatore più concreto, continuo e determinante negli ultimi metri. In questa stagione, secondo i numeri riportati dal quotidiano sportivo, l’argentino ha già messo insieme quattro gol e cinque assist in 15 presenze. Non più soltanto un talento capace di accendere le partite con una giocata, ma un punto di riferimento dell’attacco romanista.
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E pensare che durante l’estate il suo futuro era stato al centro di alcune valutazioni di mercato. Dalla Premier League erano arrivati interessamenti nell’ordine dei 30 milioni di euro, ma la Roma aveva chiuso immediatamente la porta. Gasperini considerava Soulé incedibile e il calciatore, dal canto suo, non aveva alcuna intenzione di lasciare la Capitale. Una doppia volontà che ha permesso al club di trattenere uno dei suoi elementi più preziosi.
Nel frattempo il valore del cartellino è cresciuto sensibilmente. Sempre secondo il Corriere dello Sport, la valutazione di Soulé avrebbe ormai superato i 50 milioni di euro, quasi il doppio rispetto alle cifre circolate durante la scorsa sessione di mercato. Una stima, naturalmente, che non equivale a un’offerta concreta, ma che fotografa il salto di qualità compiuto dal classe 2003 sotto la guida di Gasperini.
Adesso arriva un’altra occasione per alzare ulteriormente l’asticella. Contro il Costa Rica Soulé potrebbe partire dal primo minuto, accanto a Julián Álvarez e agli altri giovani talenti sui quali Scaloni sta costruendo il futuro dell’Albiceleste. La Roma si gode un giocatore che ha scelto di restare e che, nel giro di pochi mesi, ha visto crescere rendimento, considerazione internazionale e valore di mercato. Una scommessa che Gasperini aveva deciso di non mettere in discussione e che oggi sta dando i suoi frutti.
Fonte: Corriere dello Sport
AH!, i giornali, se non ci fossero bisognerebbe inventarli. Considerato il suo rendimento Soulé poteva valere 50mln -per la Premier- già alla fine della scorsa stagione. Figuriamoci ora.
Soule deve essere considerato incedibile. Vale almeno 50/60 milioni. Per venderlo dovrebbe arrivare un offerta fuori mercato.
80 milioni e ci abbracciamo…
Sì, cediamo quelli forti, così noi ci abbracciamo e gli altri vincono…
Bravi Gasperini, D’Amico e i Friedkin a non averlo ceduto in estate, bravi De Rossi e Ghisolfi ad averlo preso.
Il giocatore DEVE giocare solo a dx.
Basta far giocare i giocatori fuori ruolo.
Soulè ha 23 anni, per un esterno sono gli anni fondamentali per esplodere e lo sta facendo, proprio quando non c’è dybala a giocare al posto suo.
4 goal e 5 assist a metà novembre (1029 minuti giocati), vuol dire che ha dei margini ancora molto ampi, idem mora con 4 goal e 2 assist (610 minuti giocati).
Potenzialmente sono due giocatori da doppia cifra quest’anno.
Gran bella coppia.
È Dybala che, eventualmente, deve essere spostato a sinistra. In alternativa può fare gli ultimi 20-25 minuti senza massacrarsi per poi infortunarsi.
Quanto tempo sprecato quest’estate a leggere notiziuole secondo le quali Soulè era messo sul mercato… quando nella realtà nessuno alla Roma voleva venderlo…
Il valore aggiunto non smetterò mai di dirlo è Gasperini rinnovare il contratto appena sarà possibile perché è lui il valore aggiunto che fa rendere i giocatori oltre il loro valore.
Cerchiamo pf di non spomparlo.
hanno fatto bene 30 milioni lo regalavi
Ricordo che moltissimi qua lo preferivano come quello da sacrificare per tenere Dybala.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.