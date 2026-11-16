Soulé, la Roma disse no a 30 milioni: ora ne vale oltre 50. E Scaloni prepara la promozione

In estate la Roma aveva deciso di non ascoltare le sirene della Premier League. Oggi quella scelta assume un peso ancora maggiore. Matias Soulé è diventato uno dei protagonisti della squadra di Gian Piero Gasperini e adesso si prepara a conquistare anche l’Argentina. Dopo l’ottima prestazione contro l’Uruguay, Lionel Scaloni starebbe pensando di schierarlo titolare nell’amichevole contro il Costa Rica, in programma nella notte italiana tra martedì e mercoledì.

Secondo quanto racconta oggi il Corriere dello Sport, le prove effettuate dal commissario tecnico argentino lasciano immaginare una promozione dal primo minuto per il numero 18 giallorosso. Soulé aveva già convinto nei 45 minuti giocati contro l’Uruguay, mettendo in mostra qualità tecniche e personalità. Tanto da strappare un elogio significativo a Enzo Fernandez, che parlando di lui e Nico Paz li aveva definiti “due animali”. La sfida si disputerà a Cordoba, città particolarmente significativa anche per il legame con Paulo Dybala, cresciuto calcisticamente proprio lì.

La possibile consacrazione in nazionale è l’ultimo capitolo di una crescita cominciata a Trigoria. Gasperini ha trasformato Soulé in un giocatore più concreto, continuo e determinante negli ultimi metri. In questa stagione, secondo i numeri riportati dal quotidiano sportivo, l’argentino ha già messo insieme quattro gol e cinque assist in 15 presenze. Non più soltanto un talento capace di accendere le partite con una giocata, ma un punto di riferimento dell’attacco romanista.

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E pensare che durante l’estate il suo futuro era stato al centro di alcune valutazioni di mercato. Dalla Premier League erano arrivati interessamenti nell’ordine dei 30 milioni di euro, ma la Roma aveva chiuso immediatamente la porta. Gasperini considerava Soulé incedibile e il calciatore, dal canto suo, non aveva alcuna intenzione di lasciare la Capitale. Una doppia volontà che ha permesso al club di trattenere uno dei suoi elementi più preziosi.

Nel frattempo il valore del cartellino è cresciuto sensibilmente. Sempre secondo il Corriere dello Sport, la valutazione di Soulé avrebbe ormai superato i 50 milioni di euro, quasi il doppio rispetto alle cifre circolate durante la scorsa sessione di mercato. Una stima, naturalmente, che non equivale a un’offerta concreta, ma che fotografa il salto di qualità compiuto dal classe 2003 sotto la guida di Gasperini.

Adesso arriva un’altra occasione per alzare ulteriormente l’asticella. Contro il Costa Rica Soulé potrebbe partire dal primo minuto, accanto a Julián Álvarez e agli altri giovani talenti sui quali Scaloni sta costruendo il futuro dell’Albiceleste. La Roma si gode un giocatore che ha scelto di restare e che, nel giro di pochi mesi, ha visto crescere rendimento, considerazione internazionale e valore di mercato. Una scommessa che Gasperini aveva deciso di non mettere in discussione e che oggi sta dando i suoi frutti.

Fonte: Corriere dello Sport