IL RETROSCENA | Totti svela il caso Pastore: “Dissi che con Di Francesco non c’entrava niente e Baldissoni sbottò”

Nuovi retroscena sulla Roma degli anni successivi al ritiro di Francesco Totti. Nella nuova autobiografia “Oltre”, l’ex capitano giallorosso torna sulla sua esperienza da dirigente e racconta un episodio legato all’acquisto di Javier Pastore dal Paris Saint-Germain, utilizzandolo come esempio del poco peso decisionale che riteneva di avere all’interno del club.
Totti racconta di essersi inizialmente sentito utilizzato soprattutto come uomo immagine e di aver trovato poco spazio anche quando si avvicinò maggiormente all’area tecnica: “Di fatto non potevo decidere nulla. O, peggio, mi lasciavano decidere solo quando la mia scelta coincideva con quella dei più alti dirigenti della Roma”.
Il caso più significativo, secondo l’ex numero 10, arrivò proprio durante la trattativa per Pastore. In una riunione alla quale parteciparono, tra gli altri, Mauro Baldissoni, Monchi, Federico Balzaretti e Francesco Vallone, Totti espresse apertamente i propri dubbi sulla compatibilità dell’argentino con il calcio di Eusebio Di Francesco: “Non ho nulla contro Pastore. Ma con il sistema di gioco di Di Francesco non c’entra niente. In questo momento dove lo metti nel 4-3-3?”. Secondo Totti, per valorizzare il talento dell’argentino sarebbe stato necessario cambiare sistema e passare a un 4-2-3-1 o a un 4-3-1-2.
La sua posizione, racconta ancora Totti, provocò una reazione molto dura di Baldissoni: “Vedi sempre problemi, Francesco, sei sempre contro”. Una frase che colpì profondamente l’ex capitano: “Contro la Roma? Io? Non sapevo se ridere o piangere”. Totti riferisce inoltre che lo stesso Di Francesco gli avrebbe confidato di non aver richiesto l’acquisto di Pastore: “Francè, io non l’ho chiesto”.
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Da lì, sempre secondo il racconto contenuto nel libro, aumentarono le distanze con la dirigenza. Totti avrebbe chiesto ai dirigenti di assumersi pubblicamente le proprie responsabilità senza coinvolgere l’allenatore: “Dite la verità. Non buttate il nostro allenatore in mezzo al circo, se lo magnano qui a Roma”. Il giudizio finale sul clima interno è altrettanto netto: “Non era un gruppo dirigenziale affiatato”.
FONTE: Francesco Totti, “Oltre”
Premesso che tutto ciò non ha nulla a che vedere con l’attuale proprietà e l’attuale dirigenza, io, contrariamente alla maggioranza dei frequentatori di questo forum, non ho alcuna certezza in merito alla incompetenza calcistica di Totti. Il fatto che non abbia collezionato lauree (ha solo il diploma) e non abbia fatto il corso di allenatore o Ds non è indicativo (nel calcio quasi nessuno a titoli…per dirne uno Moggi ha la terza media, era ferroviere e non ha fatto il corso di Ds…).
Proprio un gran bell’esempio moggi.
Lol
Roma86, Moggi è un pessimo esempio come lealtà, onestà e sportività ma come competenza calcistica chi ha vissuto quegli anni sa che era ferrato (infatti faceva meglio delle altre strisciate che baravano quanto barava lui). L’ ho indicato per l’ ignoranza che palesava in contrapposizione con la competenza calcistica, che è una competenza molto specifica.
Perdonami ma credo che nessuno abbia mai messo indubbio la competenza _calcistica_ di Totti; quelli (come me) che ne criticano il “dopo” lo fanno perché sostengono che non bastasse per fare il dirigente di una società di calcio.
Il “”””””””””talento”””””””””””” di moggi (si scrive con la minuscola) non era certo calcistico…
Oh, ricordo molto bene la questione, era uscita quando si dimise dalla Roma.
Io dissi la stessa e identica cosa qui, e fui insultato e spolliciato all’infinito.
Per il tempo è SEMPRE galantuomo.
Non ci voleva un genio a capire che Pastore non aveva la gamba per fare la mezzala nel sistema (dispendioso) di EDF. Il PSG ha fatto una napolenata, dandoci questo catorcio.
Semmai, il problema è che un DS osannato come Monchi (ricordo come fu accolto qui) non l’abbia mai capito.
Hanno capito tutti (tifosi, giornalisti, gente comune ecc.) che era un pacco e non lo sapevano loro del mestiere?
ogni opinione è valida, ma non credo che i problemi di Pastore fossero legati soprattutto al 433 di di francesco, purtroppo il giocatore aveva dei problemi cronici , all’anca se non ricordo male, e il suo scarsissimo rendimento fu determinato da questioni fisiche . Potrei aggiungere che nessuno avrebbe pensato a Totti esterno a sx nel 433 di zeman , a quelli forti se stanno bene un posto si trova sempre.
Io invece sono sempre stato convinto che se Pastore fosse stato integro ci avrebbe fatto innamorare perdutamente (naturalmente se lo fosse stato non sarebbe venuto a Roma, ma è un altro discorso); so per certo che con me è stato così in quei pochi sprazzi che abbiamo potuto ammirare, nessuno che io ricordi si muoveva così con la palla. Ricordo gol assist e giocate, che evidentemente non valevano di meno solo perché “non era adatto al modulo”.
Pastore non aveva + la gamba per poter fare alcun ruolo, e monchi (sempre in minuscolo per favore) lo capiva benissimo, mi sa che sta ‘pizza napoletana’ alla parigina era molto buona.
infatti, Monchi a parte, ci voleva Baldissoni, che sta al calcio come Gasperini sta al cricket.
anni bui di cui sarebbe meglio non parlare e goderci il futuro.
pallotta si affidò a gente completamente inadatti come baldini baldissoni, monchi. ci mise tanto sabatini a costruire una roma competitiva, e monchi ci ha messo 2 anni a distruggerla. se penso ancora a nzonzi mi vengono gli incubi
Se lo scrivevi dieci anni fa ti insultavano, qui.
Oggi sono tutti favorevoli perché sono tutte bandierine.
Toglierei Baldini da questa lista, ma il succo è giusto, gli effetti dell’operato sciagurato di quello lì sono durati quasi dieci anni.
facciamo anche 1 anno con tutto il centrocampo svenduto…
ma la storia di Pastore è altra cosa….
un altro commento che si poteva risparmiare il nostro grandissimo e unico CAPITANO.
….sempre amato, sempre unico, ma basta parlare troppo!!!!
B
perche? non te piace la verita?
te piace essere preso in giro?
tifate la Roma e le sie bandiere non dirigenti che hanno fatto disastri.
ad edf bastava prendere ilicic che andò all’atalanta come esterno dx invece di schick che era una seconda punta e quagliarella come riserva epoi qualcosa di meglio di questi di sotto (er mago spagnolo infame!)
invece in 2 anni gli presero: olsen,santon,bianda,luca pellegrini!, seck,nzonzi, gerson, riccardi,coric,pastore,schick,defrel,ponce,sadiq,celar…..
poraccio…..
vendendogli Salah e Alisson…per tacere del ninja
Ma il problema con Pastore non era lo schema di EDF. Era l’anca. E il costo. Soldi buttati…
Baldissoni non credo abbia sbottato in quel modo perchè fan di Pastore, probabilmente Totti si sarà “messo di traverso” (a torto o ragione) anche in altre circostanze. Sicuramente è stata una scelta del mago di Siviglia, che doveva fare i suoi impicci: Pastore a parte, clamoroso quello di Nzonzi, pagato al Siviglia a peso d’oro (Siviglia dove Monchi faceva il DS subito prima della Roma… e dove è tornato SUBITO DOPO!!!).
a mio avviso l’acquisto di pastore fu fatto per risarcire il fondo del Qatar che sponsorizzava la Roma con la Qatar airways, stesso fondo che per l’appunto possedeva il Psg che aveva il medesimo sponsor.
questo era chiaro, tutti sapevano che pastore era finito.
Dalle finestre quanta gente spuntò
Quando la banda passò
Cantando pace ed amor
Quando la banda passò
Nel cielo il sole spuntò
La banda suona per noi
La banda suona per voi
La la la la la lai la
La la la la la lai la
E tanta gente dai portoni cantando sbucò
E tanta gente in ogni vicolo si riversò
E per la strada quella povera gente
Marciava felice dietro la sua banda
panzana jones, il naccheraro e la sua banda.
Grande Francesco Totti, li aveva smascherati da subito
Non mi fido mai delle ricostruzioni dei diretti interessati, ma è così dannatamente realistico. Da far leggere a tutti coloro che pensano di essere passati dalla padella alla brace, per quanto la proprietà attuale sia problematica (ad essere generosi) non ha mai messo in mostra una tale abilità nello sbriciolare le fondamenta di qualcosa di buono
ci puo’ stare .. non ricordo la partita ma mi sembra possibile ed umano che possa essere stata di Totti edi DDR ..
Andreazzoli buon mister ma sfortunato ..
e non e’ cosa da poco ..
manco a farlo apposta….ho scritto proprio di questo episodio in un altro articolo sul forum un paio di giorni fa…mi hanno spolliciato che la metà basta…mah…quanto livore (per cosa poi?) verso il Capitano. Baldissoni e la cricca volevano solo yes man? ora si capiscono un po’ di cose…
Continuo a leggere commenti come se TOTTI (!!!) oggi stesse destabilizzando la Roma!
Ma cosa c’entra?!
Sono estratti dell’autobiografia “OLTRE” che certi furbacchioni mettono in risalto “chirurgicamente” quando le cose alla Roma vanno bene!
Sveglia!
TOTTI ha fatto un’autobiografia ed ogni momento sarebbe stato strumentalizzato per destabilizzare appunto.
Io in questo estratto VEDO SOLO CHE TOTTI ha ancora una volta LOTTATO PER LA ROMA!
SEMPRE GRAZIE FRANCE’.
FORZA ROMA
Monchi e’ stato una sorta di peste nera unita alla carestia e all’alluvione. A vedere quanto fece era quasi da pensare al dolo. Fu una storia strana
Comunque tutta la sosta sara’ dedicata ai ricordi o a nuovi nomi per il calciomercato. Non si pretende Brera ma un poco piu’ di qualita’ giornalistica magari
Se gioco 40 anni a pallone e più di metà di questi a livello internazionale, non credo occorra una laurea o un corso da allenatore per stabilire se un giocatore sia adatto o meno ad una schema o, ancora di più, per capire se una giocatore è forte o meno. Non prendiamoci in giro: è molto più capace un maresciallo con 30 anni di esperienza che un tenente uscito dall’accademia. Detto questo tutte ste interviste se le potrebbe risparmiare. Sta diventando stucchevole.
eh sì, infatti Vale Rossi smonta e rimonta 1 Yamaha in 2 ore. …bendato !!😅
quante belle cosette con gli acquisti di nzonzi e pastore. E la roma ancora esce dal settlement agreement. Gli ingenui credono che tutti sapevano tranne chi lo fa di mestiere.
Non per sminuire, ma che Pastore col 433 non c’entrasse nulla era evidente anche a chi il calcio lo vede in TV.
Ancora più macroscopico era il suo dossier clinico, per tutti, tranne per chi ne ha tratto qualche vantaggio.
a parte il modulo la carriera di Pastore quando è arrivato a Roma era finita. dopo Roma ha giocato solo qualche altra partita.
Ma che cosa dovrebbe importarci di fatti accaduti 10 anni or sono?tutte le squadre hanno avuto momenti bui e stagioni baciate dal sole.Ma perché il tifoso romanista nn riesce ad andare avanti? Siamo sempre ancorati alle brutte vicende del passato…godiamoci l oggi con la speranza di poter festeggiare ancora.
La notizia sulla costruzione dello stadio dovrebbe rallegrarci..ed invece no
.siamo qui a massacrarci i testicoli su di una dirigenza societaria che oramai non c’è piu …forza Roma
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.