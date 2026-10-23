IL RINNOVO | Lulli e la Roma trovano l’accordo: contratto fino al 2031

La Roma blinda uno dei giovani che più si sono messi in evidenza in questo avvio di stagione. Dopo alcune settimane di colloqui, il club giallorosso e Emanuele Lulli hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto.

Il classe 2007 si legherà alla Roma fino al 30 giugno 2031, con un ingaggio destinato a crescere nel corso degli anni. Un riconoscimento importante per un giocatore che, nel giro di poche settimane, è riuscito a conquistare spazio e fiducia nella squadra di Gian Piero Gasperini.

La trattativa era partita già prima dell’esplosione definitiva del giovane esterno. La Roma aveva infatti deciso da tempo di tutelare il suo futuro, anche alla luce dell’interesse manifestato da diversi club stranieri. Nelle ultime settimane i contatti con l’entourage sono quindi entrati nella fase decisiva fino all’intesa raggiunta nelle ultime ore.

Lulli si è guadagnato il rinnovo sul campo. Gasperini lo ha trattenuto in prima squadra dopo averne apprezzato qualità atletiche, applicazione e capacità di interpretare entrambe le fasi. Il gol contro il Genoa, il primo in Serie A, ha rappresentato soltanto il momento più evidente di una crescita che lo ha portato rapidamente dentro le rotazioni della Roma. Il nuovo contratto fino al 2031 conferma così la volontà del club di puntare sui giovani cresciuti a Trigoria e di evitare il rischio di perdere uno dei talenti più interessanti emersi dal settore giovanile. Dopo Pisilli, la Roma mette dunque un altro tassello importante sul futuro: Lulli resterà giallorosso a lungo.

FONTE: ilmessaggero.it