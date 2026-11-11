Il silenzio dei Friedkin fa rumore: Gasperini e D’Amico al buio sul budget di gennaio

Gian Piero Gasperini aspetta un segnale dalla proprietà. La Roma ha dimostrato di poter competere ai vertici della Serie A e il tecnico è convinto di avere tra le mani una squadra capace di giocarsi qualcosa di importante. Ma per trasformare questa possibilità in un obiettivo concreto servono rinforzi. E soprattutto serve capire quanto la famiglia Friedkin sia disposta a investire nel prossimo mercato di gennaio. Una risposta che, almeno per il momento, non è ancora arrivata.

Nei prossimi giorni potrebbe andare in scena a Trigoria un summit di mercato tra Gasperini, il direttore sportivo Tony D’Amico e un rappresentante della proprietà americana. Resta da capire chi sarà presente: Ryan Friedkin oppure il fratello minore Corbin, sempre più coinvolto nelle questioni del club giallorosso. Al momento non viene invece segnalata una possibile partecipazione di Dan Friedkin.

Il confronto servirà soprattutto a chiarire le strategie per gennaio, perché il problema non riguarda soltanto i nomi dei possibili acquisti. Gasperini e D’Amico, secondo quanto riferisce oggi il Corriere della Sera, non conoscono ancora i margini economici a disposizione né il budget che la proprietà intende destinare ai rinforzi. Una situazione che rende difficile trasformare i sondaggi già effettuati in vere e proprie trattative.

Del resto, lo stesso allenatore aveva lasciato intendere che qualcosa fosse ancora in sospeso. Dopo la vittoria contro il Sassuolo, interrogato sulle possibilità di migliorare la rosa a gennaio, Gasperini aveva risposto: “Non lo so, io ora penso al campionato. Sono preoccupato di recuperare i nostri giocatori, dato che è evidente che non siamo molto coperti in attacco. A gennaio si farà quel che sarà possibile, per ora non ne abbiamo parlato”. Un’ammissione che oggi assume un significato ancora più preciso.

Le richieste del tecnico sono note: servirebbero almeno due rinforzi, un esterno offensivo rapido e capace di saltare l’uomo e un esterno di centrocampo che consenta di ampliare le rotazioni sulle fasce. Gasperini ritiene che l’organico attuale sia competitivo, ma numericamente troppo corto per sostenere fino in fondo tutti gli impegni della stagione. E il rendimento della squadra ha rafforzato la sua convinzione che valga la pena intervenire.

C’è poi un paradosso sottolineato dal Corriere della Sera. Gasperini, che avrebbe voluto riavvicinare i Friedkin alla quotidianità della Roma, si ritrova oggi con una proprietà ancora più distante rispetto alla passata stagione. Dopo l’arrivo del nuovo amministratore delegato John Galantic, diventato il principale punto di raccordo con gli Stati Uniti, i contatti diretti tra l’allenatore e la famiglia americana si sarebbero progressivamente diradati.

Il silenzio della proprietà, dunque, comincia a fare rumore. Non perché manchi necessariamente la volontà di investire, ma perché nessuno ha ancora chiarito quali sacrifici economici la società sia pronta a sostenere per rafforzare una squadra che sta andando oltre le aspettative. D’Amico, nel frattempo, non è rimasto fermo: ha seguito diversi profili, avviato contatti esplorativi e individuato possibili occasioni, soprattutto in attacco. Ma senza il via libera dei Friedkin è difficile compiere il passo successivo.

Il nodo è anche finanziario. La Roma deve continuare a rispettare i vincoli del settlement agreement con la UEFA e le operazioni in prestito con diritto di riscatto restano tra le soluzioni preferite per contenere gli esborsi immediati. Ma prima ancora di scegliere la formula degli acquisti, D’Amico ha bisogno di sapere su quali risorse potrà effettivamente contare. È proprio questo uno dei chiarimenti attesi dal prossimo vertice.

Gasperini, dal canto suo, avverte la possibilità di vivere una stagione speciale. La squadra ha trovato solidità, identità e continuità di rendimento, dimostrando di poter competere anche con avversarie sulla carta più attrezzate. Il tecnico sa che un paio di innesti mirati potrebbero fare la differenza nella corsa scudetto. Un’opportunità che vorrebbe cogliere senza ritrovarsi, tra qualche mese, a rimpiangere ciò che non è stato fatto durante il mercato invernale.

Adesso la palla passa alla proprietà. Il possibile summit di Trigoria dovrà servire a trasformare le ambizioni in un programma concreto, stabilendo budget, priorità e tempi di intervento. Perché Gasperini è convinto che questa Roma possa davvero giocarsi lo scudetto e spera che lo stesso messaggio arrivi fino agli Stati Uniti. Il rischio è che questa convinzione non venga recepita fino in fondo da chi dovrà prendere le decisioni. E che un’occasione forse irripetibile finisca per non essere sfruttata.

FONTI: Corriere della Sera, Corsport, Il Tempo, la Repubblica