Il summit di mercato senza i Friedkin? Gasperini aspetta Galantic, ma c’è anche il nodo UEFA

Il summit di mercato si avvicina, ma potrebbe andare in scena senza i Friedkin. Gian Piero Gasperini aspetta un confronto decisivo sulle strategie di gennaio, mentre dalla proprietà americana non sono ancora arrivate indicazioni precise sul budget a disposizione. E proprio sulla presenza di Dan, Ryan o Corbin Friedkin a Trigoria emergono ricostruzioni differenti tra i principali quotidiani.

Soltanto ieri il Corriere dello Sport aveva raccontato di un possibile arrivo nella Capitale di Ryan Friedkin o del fratello minore Corbin, sempre più coinvolto nelle questioni giallorosse. Oggi, invece, Il Tempo riferisce che non sarebbero previsti sbarchi della famiglia dagli Stati Uniti, salvo sorprese. Il vertice dovrebbe comunque svolgersi nei prossimi giorni, sfruttando la pausa per le nazionali e la minore pressione degli impegni sul campo.

In questo scenario assume ancora maggiore importanza la figura di John Galantic, amministratore delegato della Roma e principale collegamento tra Trigoria e Houston. Il dirigente, arrivato durante l’estate proprio per garantire una gestione più diretta delle attività del club, sarebbe il referente di Gasperini nel confronto sulle prossime operazioni. Ma le decisioni sugli investimenti più importanti dovranno comunque essere condivise con la proprietà.

C’è poi un altro elemento che contribuisce a rallentare la programmazione. La Roma attende ancora, secondo Il Tempo, un pronunciamento della UEFA legato al settlement agreement, un passaggio rilevante per comprendere i margini economici entro cui potrà muoversi durante il mercato invernale. Non è ancora chiaro quando arriverà una risposta definitiva da Nyon, ma il club ha bisogno di certezze prima di trasformare i contatti esplorativi in operazioni concrete.

Nel frattempo l’area tecnica non è rimasta ferma. Gasperini e D’Amico hanno già individuato le priorità: un attaccante esterno capace di saltare l’uomo e un giocatore di fascia che possa aumentare le alternative nelle rotazioni. Il Tempo aggiunge che il tecnico starebbe valutando anche l’opportunità di inserire un centrocampista, alla luce degli infortuni e dei tanti impegni ravvicinati. Un’eventualità subordinata, naturalmente, alle risorse disponibili.

Tra i nomi per l’attacco resta in cima alla lista Endrick, ma l’operazione con il Real Madrid appare tutt’altro che semplice. Da una parte c’è la resistenza di Mourinho, dall’altra la concorrenza di diversi club europei e la necessità di trovare una formula sostenibile. Prima di accelerare sui singoli obiettivi, D’Amico deve quindi conoscere il margine di manovra che gli verrà concesso.

Gasperini aspetta soprattutto un segnale chiaro sulle ambizioni della società. La squadra sta dimostrando di poter competere per le prime posizioni e il tecnico vorrebbe sfruttare il mercato di gennaio per rafforzarne le possibilità. Che a Trigoria arrivino Ryan, Corbin o che il confronto passi soltanto attraverso Galantic, il punto non cambia: servono risposte dalla proprietà. Perché le idee sono già sul tavolo, ma senza un via libera economico rischiano di restare tali.

FONTI: Il Tempo, Corriere dello Sport, Corriere della Sera