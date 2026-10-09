IL TEST | La Roma ne fa venti alla Sorianese: brillano Mora e Pellegrini, ora Gasp ha un favorito per Como

Il risultato non era stato reso noto nell’immediato, ma il test disputato ieri mattina a Trigoria racconta una Roma decisamente in palla a pochi giorni dalla trasferta di Como. Secondo quanto svela oggi Il Tempo, l’allenamento congiunto contro la Sorianese, formazione di Eccellenza laziale, si è concluso con un larghissimo 20-0 per i giallorossi.

Più del punteggio, inevitabilmente condizionato dalla differenza di categoria, a interessare Gian Piero Gasperini sono state le risposte arrivate dai singoli. E le indicazioni migliori sono giunte proprio dalla zona del campo nella quale resta aperto l’unico vero ballottaggio per domenica: la trequarti. Secondo il quotidiano, Rodrigo Mora e Lorenzo Pellegrini sono stati tra i giocatori più positivi del test.

Il portoghese, provato insieme a Paulo Dybala alle spalle di Donyell Malen, continua però a essere il favorito per partire dall’inizio al Sinigaglia. Mora arriva dalla sosta con molto più minutaggio nelle gambe e ha mostrato subito una condizione brillante anche al rientro dagli impegni con il Portogallo Under 21. Dopo tre panchine consecutive tra campionato e Champions, per lui potrebbe quindi arrivare una nuova occasione da titolare.

Ma il test ha dato segnali molto incoraggianti anche da Pellegrini. Il numero 7 è ormai pienamente recuperato dopo il lungo stop, ha sfruttato la sosta per lavorare senza interruzioni a Trigoria e ieri ha risposto bene anche nella prova contro la Sorianese. La differenza, almeno per il momento, la fa soprattutto il ritmo partita: Pellegrini non gioca una gara ufficiale da diversi mesi e per questo Gasperini potrebbe preferire inizialmente Mora, riservandosi però la possibilità di utilizzare Lorenzo a gara in corso.

Più indietro nelle gerarchie per Como c’è invece Matías Soulé, rientrato soltanto dopo il lungo viaggio dall’Argentina e chiamato a smaltire le fatiche della trasferta intercontinentale. Il quadro che emerge è quindi quello di tre uomini per una maglia, ma con Mora che nelle ultime ore sembra aver guadagnato qualche metro sui concorrenti.

FONTE: Il Tempo