Il Verona punta sull’ex Caprari e sulle magie di Barak

AS ROMA NEWS – Il Verona di Tudor sulla strada della Roma. Un cliente scomodissimo, che arriva alla partita dell’Olimpico con grande entusiasmo e la consapevolezza di affrontare un avversario con grossi problemi, sia mentali che di formazione.

I veneti invece si presenteranno oggi con una formazione molto vicina a quella tipo: l’unico assente tra i titolari è Veloso, che sarà rimpiazzato da Ilic nel mezzo al fianco di Tameze. Tudor ritrova Faraoni a destra e punta forte sul collaudato 3-4-2-1 col quale sta ottenendo ottimi risultati.

Il Verona si prepara a dare battaglia con un pressing a tutto campo e marcature a uomo asfissianti. La Roma dovrà stare particolarmente attenta alle giocate sulla trequarti che si ritaglieranno Caprari, il grande ex della partita che sta vivendo l’apice della sua carriera, e Barak, l’altro giocatore più talentuoso degli scaligeri.

In attacco lo spauracchio è Simeone, centravanti che quando è in giornata è capace di tutto. Gara tutt’altro che facile dunque per la Roma, che ha accumulato appena 4 punti di vantaggio sui gialloblu. Per questo Tudor ora sogna una clamorosa qualificazione in Europa.

Giallorossi.net – G. Pinoli