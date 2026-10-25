IL VIDEO | Allegri perde le staffe, Mancini lo imita dalla panchina: il video è virale

La furia di Massimiliano Allegri nel finale di Napoli-Roma non è passata inosservata. Dopo il gol del 3-3 di Balerdi, il tecnico azzurro ha protestato animatamente con il quarto uomo, rimediando un’espulsione e dando vita all’ennesima scenata con tanto di giacca tolta per la rabbia. Ma dalla panchina giallorossa qualcuno ha pensato bene di rispondergli a modo suo.

Nel video pubblicato da DAZN, che mostra le reazioni delle due panchine al pareggio della Roma, si vede infatti Gianluca Mancini imitare Allegri, riproducendo i gesti del tecnico toscano e prendendolo in giro dopo la sua sfuriata. Una scena che non è sfuggita ai tifosi e che sta rapidamente facendo il giro dei social.

Un siparietto che aggiunge un altro capitolo al nervoso finale del Maradona, segnato anche dalle polemiche di Allegri contro la Roma: nei pressi della sala stampa, l’allenatore si è lasciato sfuggire un commento sulla Champions della scorsa stagione, sostenendo che ai giallorossi l’avessero “messa in tasca”. Parole che hanno provocato irritazione all’interno del club capitolino.