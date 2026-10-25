IL VIDEO | Allegri perde le staffe, Mancini lo imita dalla panchina: il video è virale

La furia di Massimiliano Allegri nel finale di Napoli-Roma non è passata inosservata. Dopo il gol del 3-3 di Balerdi, il tecnico azzurro ha protestato animatamente con il quarto uomo, rimediando un’espulsione e dando vita all’ennesima scenata con tanto di giacca tolta per la rabbia. Ma dalla panchina giallorossa qualcuno ha pensato bene di rispondergli a modo suo.
Nel video pubblicato da DAZN, che mostra le reazioni delle due panchine al pareggio della Roma, si vede infatti Gianluca Mancini imitare Allegri, riproducendo i gesti del tecnico toscano e prendendolo in giro dopo la sua sfuriata. Una scena che non è sfuggita ai tifosi e che sta rapidamente facendo il giro dei social.
Un siparietto che aggiunge un altro capitolo al nervoso finale del Maradona, segnato anche dalle polemiche di Allegri contro la Roma: nei pressi della sala stampa, l’allenatore si è lasciato sfuggire un commento sulla Champions della scorsa stagione, sostenendo che ai giallorossi l’avessero “messa in tasca”. Parole che hanno provocato irritazione all’interno del club capitolino.
Tutta la rabbia di 𝗠𝗮𝘅 𝗔𝗹𝗹𝗲𝗴𝗿𝗶 vista da bordocampo 😡👀
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— DAZN Italia (@DAZN_IT) October 25, 2026