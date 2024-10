Inchiesta hacker e dossier illegali, la smentita della Roma: “Mai commissionato lavori a Equalize”

NOTIZIE AS ROMA – La Roma risponde agli articoli della rassegna stampa odierna riguardanti il presunto rapporto tra il club giallorosso ed Equalize, la società al centro dell’inchiesta della Procura di Milano sull’enorme giro di hackeraggi e dossier illegali.

I capitolini infatti vengono citati in una intercettazione contenuta nell’informativa finale dei carabinieri del comando provinciale di Varese da cui emergerebbe la richiesta di «una bonifica da trojan, microfoni ambientali, telecamere e apparati di intercettazione» sia a Trigoria che negli uffici amministrativi.

Ora però è arrivata la precisazione della Roma tramite una nota: “L’AS Roma non ha mai collaborato né commissionato alcun lavoro alla società Equalize, menzionata negli articoli. Riteniamo importante precisare che l’eventuale utilizzo di tali servizi di bonifica non rappresenta in alcun modo una condotta impropria, ma costituisce una prassi comune per molte grandi aziende che gestiscono dati e informazioni sensibili. AS Roma conferma il proprio impegno nel mantenere sempre i più elevati standard di trasparenza e sicurezza”.

Fonte: Ansa

