Incognita Abraham, contro la Cremonese tocca ancora a Belotti. E Solbakken spera

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho con il rebus Abraham in vista della partita di martedì pomeriggio, ore 18:30, sul campo della Cremonese.

L’attaccante inglese sta cercando di esserci, fosse per lui scenderebbe in campo dal primo minuto, ma Mou frena. La maschera con cui è stato costretto a giocare l’altra sera rende tutto più complicato, la visuale è ridotta e i suoi movimenti con la palla ne risentono.

Per questo il giocatore vedrà se martedì sarà possibile indossare una maschera protettiva diversa, meno “ingombrante”, che gli permetterebbe di avere qualche chance in più di tornare titolare. Al momento però il favorito per una maglia da titolare è Andrea Belotti, che arriva galvanizzato da una prestazione superlativa contro il Salisburgo.

Sperano poi anche Wijnaldum e Solbakken: il primo ormai è in rampa di lancio, e Mou potrebbe mandarlo in campo al posto di Matic, il secondo potrebbe far rifiatare Dybala, che deve gestire al meglio le forze in vista dei tanti impegni ravvicinati delle prossime settimane.

Di sicuro sarà assente Smalling, squalificato: al suo posto nuova chance per Kumbulla, nettamente favorito su Llorente, ancora a a caccia dell’esordio in giallorosso.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo / Corriere dello Sport