Indiscrezione Sky Sport: Mkhitaryan in panchina, confermato Villar accanto a Veretout

AS ROMA NEWS – Un’indiscrezione di formazione arriva in questi istanti da Sky Sport, a pochi minuti dall’inizio di Roma-Torino: stando a quanto riferisce l’emittente satellitare, questa sera l’armeno Mkhitaryan andrà in panchina, con Pedro che prenderà il suo posto insieme a Pellegrini sulla trequarti.

Fonseca infatti avrebbe deciso di concedere un turno di riposo all’attaccante giallorosso, tra i migliori in questo avvio di stagione. L’allenatore portoghese pensa dunque anche alla gara di domenica contro l’Atalanta, dove un Mkhitaryan al 100% può essere decisivo.

Stasera a centrocampo verrà confermato Gonzalo Villar al fianco di Veretout. Lo spagnolo dunque sarà chiamato a fare gli straordinari: per lui sarebbe la quarta partita consecutiva da titolare.

Fonte: Sky Sport