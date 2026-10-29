INFORTUNI | Rebus Dybala: dipende dalla Joya. Svilar e Konè, i giorni della verità

Dybala resta un’incognita, per Svilar è il giorno della verità. L’infermeria della Roma continua a tenere in apprensione Gian Piero Gasperini, alle prese con un calendario che non concede tregua. In vista della trasferta di Udine di sabato e del successivo impegno di Champions League contro il Manchester United, arrivano aggiornamenti contrastanti: nessuna ricaduta per la Joya, ma il suo rientro resta incerto, mentre il portiere belga si sottoporrà oggi a controlli decisivi per stabilire quando potrà tornare a disposizione.

La situazione più delicata resta quella di Paulo Dybala. L’argentino sembrava ormai pronto a rientrare contro il Cagliari, ma alla fine non è stato nemmeno convocato. La buona notizia è che non risultano ricadute muscolari: secondo le ultime ricostruzioni, la lieve lesione al polpaccio rimediata contro il Real Madrid sarebbe ormai superata dal punto di vista clinico. A frenare il recupero sarebbero però i fastidi avvertiti dal giocatore e la prudenza necessaria prima di tornare a sostenere i ritmi di una partita. Ieri la Joya ha svolto fisioterapia a Trigoria e continuerà a essere valutata giorno per giorno.

Gasperini, dopo il successo contro il Cagliari, aveva espresso forti dubbi sulla possibilità di recuperarlo per Udine. Eppure, sul piano clinico, l’argentino potrebbe teoricamente già essere disponibile. La sua presenza sabato resta comunque poco probabile, mentre non è ancora definitivamente esclusa la trasferta di Manchester del 3 novembre. L’ipotesi più prudente porta alla sfida contro il Sassuolo del 7 novembre, ultima partita prima della sosta. Il problema, ancora una volta, è l’impossibilità di fissare una data certa per il ritorno in campo.

Per Mile Svilar, invece, oggi è una giornata fondamentale. Il portiere è rientrato dal Belgio, dove ha svolto nelle ultime settimane il percorso riabilitativo dopo la frattura al piede. Gli esami strumentali in programma serviranno a verificare lo stato della guarigione e a stabilire se potrà accelerare il ritorno agli allenamenti. L’obiettivo più realistico resta Roma-Sassuolo del 7 novembre, ma lo staff non esclude di recuperarlo già per la sfida di Champions League contro il Manchester United. Molto dipenderà proprio dall’esito dei controlli odierni.

Notizie decisamente più rassicuranti arrivano da Hermoso e Balerdi. I due difensori, rimasti per tutti i novanta minuti in panchina contro il Cagliari a causa di alcuni acciacchi fisici, non destano particolare preoccupazione e dovrebbero essere regolarmente a disposizione per la trasferta di Udine. Gasperini potrà così recuperare due alternative preziose per una difesa sottoposta a un notevole dispendio di energie nelle ultime settimane.

Resta infine da monitorare Manu Koné, ancora alle prese con il recupero dalla lesione muscolare accusata contro il Real Madrid. Il centrocampista francese spera di rientrare prima della sosta di novembre, in tempo per Roma-Sassuolo, anche se i tempi restano incerti e lo stesso Gasperini ha invitato alla prudenza. Una situazione che pesa particolarmente sugli equilibri della squadra, come dimostrato anche dalle difficoltà incontrate contro il Cagliari. Con Udinese, Manchester United e Sassuolo all’orizzonte, svuotare almeno parzialmente l’infermeria diventa una priorità assoluta per la Roma.

FONTI: Il Tempo, Il Messaggero, Il Romanista