INFORTUNI | Roma, l’attacco si svuota: anche Pellegrini va ko, Gasp resta con quattro uomini

Quello che Gian Piero Gasperini temeva dall’inizio della stagione comincia a materializzarsi nel momento meno opportuno. La Roma continua a vincere e a convincere, ma davanti la coperta si sta facendo sempre più corta. Dopo Paulo Dybala, si è fermato anche Lorenzo Pellegrini, costretto a lasciare il campo contro lo Slovan Bratislava per un problema muscolare.

Le prime parole di Gasperini non hanno lasciato troppo spazio all’ottimismo sui tempi: “Non credo sia una cosa grave. Per quanto sia una cosa piccola, però, quando è muscolare ci vogliono 20 giorni”. Una previsione che, calendario alla mano, porterebbe il centrocampista offensivo praticamente oltre la prossima sosta di novembre. Gli esami chiariranno l’entità esatta del problema, ma l’ipotesi di rivederlo prima della pausa appare al momento complicata.

Ed è proprio qui che tornano a galla i limiti numerici di una rosa che Gasperini aveva chiesto di allargare soprattutto nel reparto offensivo. Il tecnico ha sempre sottolineato l’importanza di avere più soluzioni davanti, anche perché il calendario non concede pause e il rischio di perdere giocatori per strada aumenta inevitabilmente. Dybala e Pellegrini, due degli uomini chiamati a dare qualità tra le linee, sono entrambi nuovamente ai box.

La situazione dell’argentino resta ancora da monitorare con prudenza. La piccola lesione al polpaccio scoperta negli ultimi controlli ha fatto slittare il rientro e, al momento, la data esatta resta incerta. La Roma affronterà l’Udinese il 31 ottobre, poi il Manchester United il 3 novembre e infine il Sassuolo il 7 novembre prima della sosta. Gasperini spera naturalmente di riaverlo il prima possibile, ma considerando la storia recente della Joya e la necessità di evitare ricadute, non è da escludere che il suo rientro venga gestito con la massima cautela.

Il risultato è che, per il momento, la Roma resta con pochissime alternative naturali nel reparto avanzato. Soulé e Rodrigo Mora sono le principali soluzioni alle spalle della punta, mentre davanti restano Donyell Malen e Santiago Castro. Pisilli può essere avanzato in caso di necessità, ma anche quella sarebbe una coperta tirata da un reparto all’altro, perché a centrocampo Cristante sta rientrando ma Koné è ancora fermo.

Proprio per questo l’idea di vedere Malen e Castro insieme può smettere di essere soltanto una curiosità tattica e trasformarsi in una necessità concreta. Gasperini aveva già aperto alla possibilità di utilizzare contemporaneamente i due centravanti e l’emergenza può accelerare l’esperimento: uno dei due più mobile e libero di partire qualche metro più lontano dalla porta, l’altro a dare peso e presenza dentro l’area.

La questione, però, va oltre la singola soluzione. Gasperini lo ha detto chiaramente dopo lo Slovan: “Il reparto davanti è fondamentale ora, nei cambi, nella qualità, nel numero. Se non recuperiamo in fretta Dybala diventiamo veramente in pochi”. Ed è esattamente il nodo che la Roma si trova ad affrontare adesso. Fin qui il tecnico è riuscito a mascherare le assenze grazie alle rotazioni, ai giovani e alla capacità della squadra di restare competitiva anche cambiando molti uomini. Ma la profondità ha un limite, soprattutto quando gli infortuni colpiscono contemporaneamente giocatori dello stesso settore.

La Roma continua dunque a correre, ma davanti il margine d’errore si riduce. Malen, Castro, Soulé e Mora dovranno reggere il peso dell’attacco almeno nelle prossime settimane, aspettando che Dybala rientri e che Pellegrini smaltisca il nuovo problema muscolare. Il tema che Gasperini aveva posto già in estate torna quindi con tutta la sua forza: per competere ogni tre giorni non basta avere un undici forte, servono alternative vere. E proprio ora che il calendario entra nella fase più intensa, la Roma scopre quanto quel margine davanti sia sottile.

Giallorossi.net | G. Pinoli