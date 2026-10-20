INFORTUNIO | Dybala, lesione nascosta dall’edema: ecco come la Roma si è accorta del nuovo stop

Sembrava soltanto un affaticamento. Poi il fastidio che non spariva del tutto, un nuovo tentativo di allenarsi e infine la seconda risonanza. È così che la Roma ha scoperto la piccola lesione al gemello del polpaccio destro di Paulo Dybala, problema che costringerà l’argentino a rimandare ancora il ritorno in campo.

La Joya si era fermata all’intervallo della sfida contro il Real Madrid. Le prime sensazioni erano state rassicuranti e anche gli accertamenti iniziali non avevano evidenziato lesioni, tanto che nei giorni successivi si era ipotizzato un recupero rapido e persino una possibile convocazione per la gara di Champions contro lo Slovan Bratislava.

Il problema, però, non era completamente scomparso. Tra domenica e lunedì Dybala ha provato ad aumentare nuovamente i carichi a Trigoria, ma durante il lavoro ha avvertito ancora un leggero fastidio al polpaccio. Da lì la decisione dello staff medico di non correre rischi e sottoporlo a una nuova risonanza magnetica. Ed è stato proprio il secondo controllo a chiarire definitivamente la situazione: una piccolissima lesione al gemello, già in fase di guarigione, che nella prima risonanza sarebbe rimasta nascosta dalla presenza di un edema. Ecco perché inizialmente il problema era stato classificato come semplice affaticamento.

La buona notizia è che non c’è alcun allarme serio. La lesione è lieve e non viene considerata paragonabile ai problemi muscolari che in passato hanno costretto Dybala a stop molto più lunghi. Ma inevitabilmente cambia la tabella di marcia: niente Slovan e recupero da gestire con maggiore prudenza. I tempi precisi saranno stabiliti nei prossimi giorni, anche attraverso nuovi controlli. Il Corriere dello Sport indica come possibile obiettivo il ritorno tra circa una settimana, guardando alla gara contro l’Udinese e successivamente alla trasferta di Manchester. In ogni caso la Roma non forzerà il rientro.

Gasperini dovrà quindi aspettare ancora un po’ prima di riavere la coppia Dybala-Malen. La paura, stavolta, sembra essere durata soltanto il tempo necessario per capire cosa nascondesse davvero quel fastidio. Nessun dramma, ma una lezione di prudenza: il polpaccio non era ancora pronto, e la seconda risonanza ha spiegato perché.

FONTI: Corriere dello Sport, Il Tempo