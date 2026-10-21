INFORTUNIO | Pellegrini, domani gli esami: prime sensazioni negative

Non è sicuramente un periodo fortunato, sul fronte degli infortuni, per la Roma di Gian Piero Gasperini. I giallorossi, nonostante le numerose assenze, continuano a offrire prestazioni di alto livello, quasi riuscendo a mascherare le defezioni che stanno colpendo la rosa.
Per un Bryan Cristante recuperato, c’è però un Lorenzo Pellegrini nuovamente costretto a fermarsi. Il numero 7 ha lasciato anzitempo il terreno di gioco nella sfida di Champions League contro lo Slovan Bratislava, accusando un problema di natura muscolare.
Domani Pellegrini si sottoporrà agli esami strumentali che dovranno chiarire l’entità dell’infortunio. Secondo quanto riportato da Paolo Assogna ai microfoni di Manà Manà Sport Roma, però, le prime sensazioni sarebbero tutt’altro che positive.
Gasperini, già nel post-partita, aveva spiegato di non aspettarsi un problema particolarmente grave, ma aveva comunque ipotizzato uno stop nell’ordine delle tre settimane. Gli accertamenti di domani permetteranno di avere un quadro più preciso sui tempi di recupero del capitano giallorosso. Il rischio concreto è di rivederlo in campo dopo la sosta di metà novembre.
FONTE: Paolo Assogna – Manà Manà Sport Roma
Credo sia il suo ultimo anno con noi, spero possa dare un contributo al raggiungimento di un traguardo importante, vale per lui come per Paulo. La Roma deve imparare a camminare senza il fuoriclasse argentino. Davvero troppo prevedibili i loro infortuni.
È inutile sparare su di lui, non ha impedito l’arrivo di altri giocatori, doveva essere uno in più e non indispensabile.
Non lo avessero rinnovato Greenwood non sarebbe arrivato lo stesso.
Il senso del discorso di Gasp era tenere quelli che ci sono e possibilmente prenderne di migliori, non mi bastano questi.
Detto questo è normale pensare che il calcio a questi livelli atletici non sia più cosa per lui. E non da ieri.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.