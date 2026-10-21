INFORTUNIO | Pellegrini, domani gli esami: prime sensazioni negative

Non è sicuramente un periodo fortunato, sul fronte degli infortuni, per la Roma di Gian Piero Gasperini. I giallorossi, nonostante le numerose assenze, continuano a offrire prestazioni di alto livello, quasi riuscendo a mascherare le defezioni che stanno colpendo la rosa.

Per un Bryan Cristante recuperato, c’è però un Lorenzo Pellegrini nuovamente costretto a fermarsi. Il numero 7 ha lasciato anzitempo il terreno di gioco nella sfida di Champions League contro lo Slovan Bratislava, accusando un problema di natura muscolare.

Domani Pellegrini si sottoporrà agli esami strumentali che dovranno chiarire l’entità dell’infortunio. Secondo quanto riportato da Paolo Assogna ai microfoni di Manà Manà Sport Roma, però, le prime sensazioni sarebbero tutt’altro che positive.

Gasperini, già nel post-partita, aveva spiegato di non aspettarsi un problema particolarmente grave, ma aveva comunque ipotizzato uno stop nell’ordine delle tre settimane. Gli accertamenti di domani permetteranno di avere un quadro più preciso sui tempi di recupero del capitano giallorosso. Il rischio concreto è di rivederlo in campo dopo la sosta di metà novembre.

FONTE: Paolo Assogna – Manà Manà Sport Roma