INFORTUNIO | Pellegrini, lesione di alto grado: possibile stop di due mesi

Arrivano brutte notizie per Lorenzo Pellegrini e per la Roma. Gli esami strumentali effettuati dopo il problema accusato contro lo Slovan Bratislava hanno evidenziato una lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo-tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra.
Una diagnosi decisamente più pesante rispetto alle sensazioni immediatamente successive alla partita. Gian Piero Gasperini, nel post-gara, aveva ipotizzato uno stop nell’ordine dei venti giorni, ma il responso degli accertamenti cambia inevitabilmente lo scenario.
Per un infortunio di questo tipo è ancora presto per indicare una data precisa di rientro, che dipenderà dall’estensione effettiva della lesione, dall’eventuale coinvolgimento della componente tendinea e soprattutto dalla risposta del giocatore al percorso riabilitativo. Tuttavia, trattandosi di una lesione definita di alto grado, una stima prudente porta a pensare a uno stop nell’ordine delle 6-10 settimane.
Tradotto sul calendario, Pellegrini non salterebbe dunque soltanto la sosta di novembre: un possibile rientro potrebbe collocarsi tra l’inizio e la metà di dicembre, fermo restando che soltanto l’evoluzione clinica consentirà alla Roma di stabilire tempi più precisi. In presenza di un coinvolgimento tendineo particolarmente importante, il recupero potrebbe richiedere anche qualcosa in più.
Per Gasperini si tratta di una tegola pesantissima soprattutto considerando la situazione del reparto offensivo. Paulo Dybala è già ai box e proprio dopo il successo contro lo Slovan il tecnico aveva lanciato l’allarme: “Se non recuperiamo in fretta Dybala diventiamo veramente in pochi”.
L’infortunio di Pellegrini rende quindi ancora più evidente il problema numerico della Roma sulla trequarti. Gasperini dovrà affidarsi principalmente a Soulé e Rodrigo Mora, valutando eventualmente l’utilizzo contemporaneo di Malen e Castro oppure soluzioni alternative come l’avanzamento di Wesley.
La Roma perde dunque uno dei giocatori che il tecnico stava utilizzando maggiormente nelle rotazioni offensive proprio nel momento più intenso del calendario. E, alla luce della diagnosi, quella di Pellegrini rischia di essere un’assenza decisamente più lunga di quanto inizialmente previsto.
Giallorossi.net | Andrea Fiorini
poi pellegrini si chiede perchè gli abbiano fatto contratto di 1 anno… a domanda risposta
La follia è stato rinnovarlo anche per un solo anno.Con lo spazio del suo stipendio prendevi un altro giocatore.Siamo sempre alle solite.Ma tanto mo arriveranno i suoi pasdaran a difenderlo e a dirci che è un bravo ragazzo.
Sia Pellegrini che dybala hanno un’ enorme fragilità muscolare . A gennaio dobbiamo correre ai ripari con altri due titolari da aggiungere alla rosa un trequartista e un’ ala sinistra . Avrebbe fatto comodo un venturino o un cherubini da tenere in rosa
considerando che a gennaio deve per forza arrivare un rincalzo vero, se salutamo qua Lorè…grazie di tutto…
Era finita dall’arrivo di Ranieri, hanno voluto prolungare l’agonia di altri due anni, prima un contratto che lo imprigionava, poi il mister per fare gruppo. Ciao Lorenzo l’accanimento terapeutico non serviva né a te né alla Roma
L’altro giorno ho scritto in maniera grezzotta che era fracico, ma il giocatore oramai da almeno 2 anni sta più in infermeria che in campo e quando c’è non sposta gli equilibri. Spero che a Gennaio si riesca ad intervenire là dove vuole Gasperini. Comunque alcuni giocatori si sapeva che sono soggetti ad infortuni, quindi non parlerei di sfortuna, non giudico l’operato del ds perchè le dinamiche del mercato non le conosco. Buona guarigione a Pellegrini.
Ok, lo hanno mandato in Finlandia due volte, dal “medico dei Friedkin”.
Questo è l’empio risultato.
Però meglio così: i suoi detrattori non potranno più lamentarsi di Pellegrini, quindi neanche della sua assenza.
Urge aggregare stabilmente un elemento dell’attacco della Primavera che si ritiene promettente alla prima squadra (Teixeira Falcetta?)
La sfortuna si accanisce contro Pellegrini, adesso come in passato.
Chi infierisce contro di lui è un vile e non un Romano. Di fronte alla malattia bisogna essere solidali, anche perché non si sa mai quando e quale possa toccarti.
“Lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo-tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra” – Incredibile…
No comment… gli americani stavolta ci avevano visto lungo…milioni di euro di stipendio buttati al vento… era molto meglio rinnovare El Shaarawy
Infortunio che decreta, come se ce ne sia ulteriore riprova, l’errore a rinnovare il contratto ad un giocatore ormai logoro.
non e colpa sua e colpa di chi ancora gli rinnova il ci tratto e un ex giocatore già da due stagioni ,tecnicamente può essere utile alla causa ma sta fuori sempre tsntomoe e infortuni quando rientra si ridà due partite poi alla terza si rompe di nuovo ,guardare quanto ha giocato negli ultimi due anni
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.