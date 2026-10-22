INFORTUNIO | Pellegrini, lesione di alto grado: possibile stop di due mesi

Arrivano brutte notizie per Lorenzo Pellegrini e per la Roma. Gli esami strumentali effettuati dopo il problema accusato contro lo Slovan Bratislava hanno evidenziato una lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo-tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra.

Una diagnosi decisamente più pesante rispetto alle sensazioni immediatamente successive alla partita. Gian Piero Gasperini, nel post-gara, aveva ipotizzato uno stop nell’ordine dei venti giorni, ma il responso degli accertamenti cambia inevitabilmente lo scenario.

Per un infortunio di questo tipo è ancora presto per indicare una data precisa di rientro, che dipenderà dall’estensione effettiva della lesione, dall’eventuale coinvolgimento della componente tendinea e soprattutto dalla risposta del giocatore al percorso riabilitativo. Tuttavia, trattandosi di una lesione definita di alto grado, una stima prudente porta a pensare a uno stop nell’ordine delle 6-10 settimane.

Tradotto sul calendario, Pellegrini non salterebbe dunque soltanto la sosta di novembre: un possibile rientro potrebbe collocarsi tra l’inizio e la metà di dicembre, fermo restando che soltanto l’evoluzione clinica consentirà alla Roma di stabilire tempi più precisi. In presenza di un coinvolgimento tendineo particolarmente importante, il recupero potrebbe richiedere anche qualcosa in più.

Per Gasperini si tratta di una tegola pesantissima soprattutto considerando la situazione del reparto offensivo. Paulo Dybala è già ai box e proprio dopo il successo contro lo Slovan il tecnico aveva lanciato l’allarme: “Se non recuperiamo in fretta Dybala diventiamo veramente in pochi”.

L’infortunio di Pellegrini rende quindi ancora più evidente il problema numerico della Roma sulla trequarti. Gasperini dovrà affidarsi principalmente a Soulé e Rodrigo Mora, valutando eventualmente l’utilizzo contemporaneo di Malen e Castro oppure soluzioni alternative come l’avanzamento di Wesley.

La Roma perde dunque uno dei giocatori che il tecnico stava utilizzando maggiormente nelle rotazioni offensive proprio nel momento più intenso del calendario. E, alla luce della diagnosi, quella di Pellegrini rischia di essere un’assenza decisamente più lunga di quanto inizialmente previsto.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini