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INFORTUNIO | Svilar, niente recupero anticipato: rientra solo dopo la sosta

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Niente Udinese, Manchester United e Sassuolo per Mile Svilar. Il portiere della Roma dovrà attendere ancora prima di tornare tra i pali: il suo rientro è stato infatti rinviato a dopo la sosta per le nazionali di novembre. A riferirlo è Filippo Biafora de Il Tempo, secondo il quale la decisione è stata presa dalla società giallorossa dopo gli ulteriori esami effettuati questa mattina per valutare il recupero dall’infortunio al piede.

Sfumano dunque le speranze di rivedere Svilar in campo contro il Manchester United, nella delicata trasferta di Champions League del 3 novembre. Fino a poche ore fa si ipotizzava un possibile recupero per la sfida europea o, al più tardi, per quella di campionato contro il Sassuolo del 7 novembre. Gli ultimi accertamenti hanno invece spinto la Roma a non accelerare i tempi, evitando qualsiasi rischio per uno dei suoi giocatori più importanti.

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A difendere la porta giallorossa nelle prossime tre partite sarà dunque ancora Pierluigi Gollini, protagonista di prestazioni convincenti durante l’assenza del titolare. L’ultima, particolarmente positiva, contro il Cagliari, gli è valsa anche gli elogi di Gasperini. Una garanzia importante per la Roma, che può permettersi di aspettare il completo recupero di Svilar senza dover forzare il suo ritorno in campo.
FONTE: Filippo Biafora (Il Tempo)

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4 Commenti

    • Affrontare l’impatto dell’Old Trafford richiede tanta personalità che speriamo Gollini tiri fuori.
      È tanto tempo che non calca palcoscenici così prestigiosi ma è giusto che non si rischi nulla con Mile.

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