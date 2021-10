Insigne, la Roma smentisce: niente maxi-stipendi a giocatori over 30

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – Nella giornata di ieri era circolata la voce di un possibile interesse della Roma per Lorenzo Insigne, 30 anni, attaccante del Napoli che potrebbe lasciare i partenopei a fine stagione a parametro zero.

Una voce di mercato che sembra essere durata però solo qualche ora: da Trigoria, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), hanno prontamente smentito l’indiscrezione proveniente da Rai Sport, e più precisamente dal giornalista Ciro Venerato.

La Roma ha fatto sapere di non essere interessata a Insigne, e non per le qualità del calciatore, che restano indiscusse, ma per l’età del giocatore e i costi dell’affare.

Il nuovo corso targato Friedkin e Tiago Pinto punta a non ripetere gli errori del passato: la Roma non è più intenzionata a spendere cifre importanti per ingaggi di calciatori sopra i 30 anni. Per questo il nome di Insigne non è assolutamente nei radar del club giallorosso.