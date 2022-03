Insulti e minacce a Zaniolo nella scuola della sorella: “Per fare il romanista hai disonorato la tua città” (FOTO)

AS ROMA NEWS – Insulti e minacce a Nicolò Zaniolo dopo quanto successo in Spezia-Roma. E’ quello che ha dovuto leggere la sorella del calciatore giallorosso dentro i bagni della sua scuola.

Benedetta Zaniolo ha fotografato le scritte appare sui muri all’indirizzo del fratello: “Traditore“, “Piccolo uomo”, “Ti picchiamo quando vogliamo“, “Pur di fare il romanista hai disonorato la tua città…stai attento, Spezia non dimenticherà“.

Tutto questo per aver preso un calcio sul volto da Maggiore nel tentativo di realizzare un gol a pochi passi dalla linea di porta per la squadra in cui gioca.

“I piccoli uomini siete voi. Curatevi dall’odio e dall’invidia. Solo pena”, scrive la sorella di Zaniolo su Instagram, in risposta alle assurde minacce rivolte a Zaniolo.