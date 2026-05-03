Inter campione d’Italia per la 21esima volta: battuto il Parma a San Siro

L’Inter è campione d’Italia 2025-2026. I nerazzurri battono 2-0 il Parma a San Siro e conquistano aritmeticamente il titolo.
A decidere il match sono le reti di Marcus Thuram e Henrikh Mkhitaryan, che permettono alla squadra di chiudere definitivamente i conti in vetta alla classifica.
Con questo successo l’Inter rende impossibile qualsiasi tentativo di rimonta da parte delle inseguitrici e si laurea matematicamente campione con tre giornate d’anticipo.
Per il club nerazzurro si tratta del 21° scudetto della storia, un traguardo raggiunto con largo anticipo grazie al vantaggio accumulato nel corso della stagione.
LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma, rifiutati 20 milioni per Ziolkowski ma il polacco resta in uscita
Redazione GR.net
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!