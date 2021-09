Inter, Dzeko sbaglia un gol a due passi dalla porta: la disperazione di Inzaghi (VIDEO)

ALTRE NOTIZIE – Edin Dzeko sbaglia un gol a due passi dalla porta e l’Inter non riesce a passare sul campo dello Shakhtar Donetsk.

Il match di ieri di Champions League infatti si chiude sullo zero a zero, e il cammino dei nerazzurri nel girone si complica maledettamente.

Dopo la sconfitta all’esordio contro il Real Madrid, ieri incredibilmente battuto in casa dalla sorpresa Sheriff, la squadra di Inzaghi non va oltre il pari in Ucraina e il risultato va anche stretto alla squadra di De Zerbi.

Fa rumore però l’errore clamoroso di Dzeko, non nuovo a certi sbagli anche ai tempi della Roma, che fallisce un gol facile facile calciando alle stelle a due passi dalla porta.

Il video con la gaffe del bosniaco e la disperazione di Inzaghi finisce sulla prima pagina del portale Corriere.it. L’Inter ora deve rincorrere, ultima nel girone a un solo punto.

