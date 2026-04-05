Inter-Roma 5-2: le pagelle

Crollo della Roma a San Siro con i giallorossi che scompaiono dal campo nella ripresa e si consegnano all’Inter: i nerazzurri vincono 5 a 2 e mettono una serie ipoteca sullo scudetto.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo stadio Meazza per affrontare i nerazzurri nel match valido per la giornata di campionato:
Svilar 5 – Non può nulla sulla conclusione ravvicinata di Lautaro, forse non posizionato in maniera corretta su quella di Calhanoglu dalla lunghissima distanza. Crolla nella ripresa insieme alla squadra. Le belle parate a risultato compromesso servono a poco.
Mancini 6 – Segna con un bell’inserimento in area il gol che riaccende, seppur per pochi minuti, le speranze giallorosse. Si fa male e viene sostituito all’intervallo. Dal 46′ Ghilardi 4,5 – Entra in campo nel momento peggiore, e viene travolto.
Ndicka 4 – Partenza shock, si lascia saltare da Thuram nell’azione che porta al gol di Lautaro. Sembra prendere le misure al francese, ma nella ripresa avviene il tracollo.
Hermoso 4,5 – Primo tempo decoroso, accompagna l’azione offensiva dei giallorossi con coraggio e continuità. Nel secondo tempo anche lui sparisce dal campo. Dall’80’ Ziolkowski sv.
Celik 4 – Si addormenta subito su Lautaro. Il resto della partita è inconsistente, in entrambe le fasi.
Pisilli 5,5 – Impegno e corsa, intorno però ha davvero poco.
Cristante 4 – Commette diversi errori, da uno di questi nasce l’azione del nuovo vantaggio nerazzurri. Nella ripresa sparisce dal campo. Prestazione orribile.
Rensch 4,5 – L’assist per il gol del momentaneo pari non basta a salvare una prestazione molto deludente. Inguardabile nell’azione del 3 a 1 nerazzurro. Dal 58′ Tsimikas 5 – Cambio che non può cambiare le sorti della fascia sinistra.
Soulè 5 – Prova a ritrovare il feeling con le sue giocate, ma non è la serata migliore per farlo. Dal 64′ El Shaarawy 5,5 – In campo a dramma compiuto.
Pellegrini 5,5 – Segna un gol inutile, ma la sua prestazione è tutto sommato poco criticabile.
Malen 5 – Anche per lui è una serata da dimenticare.
Gian Piero Gasperini 4,5 – La Roma regge bene il campo nel primo tempo, ma non riesce a portarsi a casa il pari fino all’intervallo e crolla nella ripresa. Il secondo tempo è inaccettabile e non ha scuse.
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Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Ranieri a vita….ma a questo punto era meglio DDR
Capisco la tua delusione, ma i conti si fanno alla fine!
Paradossale, quanto emotiva, conclusione.
Il punto vero è: qual è la differenza tra Gasp e Juric? Starebbe nella resa della pressione a tutto campo e nelle due mezze ali-frecce. Non si poteva avere né l’uno né l’altro, con questa rosa. I giocatori adatti a Gasp sono Wesley e Malen (forse il Dybala di 8/9 anni fa, che era adatto a tutti). Risultato: Barella resuscitato, Thuram, giocatore solo buono, diventa inarrestabile, Chalanouglu affonda nel burro.
C’è molto su cui riflettere…
Avete notato che questa squadra non ha cambi di velocità? Gioca sempre allo stesso ritmo, a parte forse Malen non ci sono guizzi. E segna sempre e soltanto con gli inserimenti dei difensori.
Un’involuzione incredibile.
Il canovaccio tattico è ormai scontato. Pressing alto che funziona per una parte della partita, poi man mano che la forza fisica scema si aprono spazi alle spalle e gli avversari vengono fuori e risolvono il match con le ripartenze.
Ma contro queste squadre servirebbe altro.
Ancora con sta storia di cambiare l’allenatore?
Ma ancora non vi basta?
E ditemi, dopo quanti cambi vi riterreste soddisfatti e disponibili a rivedere 7/8 undicesimi di quest’ammassso di giocatori da 7/8 posto?
Personalmente dopo una cinquantina di secondi ho scelto un bel film anche se gia visto credo un paio di volte…
Carlo, l’amarezza è tanta. è inutile parlare, o continuare, a parlare di progetto, se continui ad avere in rosa titolari come Celik, Cristante, Pellegrini, Hermoso o continuare ad acquistare o a farsi prestare giocatori come Rensch o l’ex Liverpool, che neanche mi sento di nominare, visto che non ho mai avuto il piacere di vedere una sua prestazione appena sufficiente.
da Fonseca ad oggi, i soliti sempre in campo. cambi tecnico, cambi sistema di gioco, ma giocano sempre gli stessi scarsi.
Il problema di questa Roma NON E’ l’allenatore.
Queste sbracate indegne le abbiamo viste con TUTTI gli allenatori. Anche con Ranieri: non l’anno scorso perche’ non ha fatto a tempo e’ stato troppo poco in panchina, ma in passato si (Genoa – Roma 4-3 da 0-3 non ha bisogno di menzione alcuna…).
Il problema della Roma e’ molto piu’ profondo.
E’ l’impunito, insopportabile “staccamento di spina” che i nostri giocatori (sempre quelli…) fanno a Febbraio/Marzo, da quasi un decennio.
Vi meritate veramente DDR a vita.. che allena il Genoa squadra che lotta per non retrocedere non il PSG.
Vi ricordo che Fabregas ci ha schizzato perché riteneva il Como società più solida (ed a ragione).
Ancora con Ranieri? ha fatto una cavalcata favolosa ma lui per primo sapeva che era irripetibile perché le altre si sono rafforzate e noi no.
Lui non ce la farebbe a ripetere quel miracolo come non riusci a ripetere la vittoria della Premiere.
ZERO a tutti. Non si salva nessuno!! Vergogna!
stasera 2 a tutti presidente Ranieri massara gasp e calciatori
10 a tutti noi tifosi della as Roma che purtroppo dobbiamo sempre avere il dolore nel cuore 💛❤️
buona notte e buona pasqua
Parole Sante.
Buona Pasqua e Buonanotte
Gasperini lascerà la Roma e sarà il nuovo allenatore della nazionale italiana
Speriamo
Gasperini non è adatto per la nazionale. Una scelta del genere sarebbe un suicidio. Non ci sarebbero i tempi per allenare adeguatamente la squadra.
Gasperini resta a Roma e verrà costruita una squadra alla sua altezza PUNTO
Questa è la Roma
E da rifondare
Anche una Società da cambiare
Se rifondare significa avere 4-5 nuovi titolari, sia. Ma una buona base c’è.
Però bisogna chiarire quale sia il progetto tecnico. Rimanere sempre in mezzo al guado e cambiare allenatore, non si è dimostrata una buona idea…
Credo che IMBARAZZANTE sia il termine giusto per una squadra che si presenta a Milano così…
Voglio credere che possa fare molto meglio l’anno prossimo ma bisogna dire che Gasperini ha disfatto l’unica cosa che funzionava perfettamente, cioè la difesa.
Con Ranieri in panchina non avremmo collezionato tutte queste sconfitte e prestazioni inguardabili
VERGOGNOSI. una partita che sarebbe potuta finire tranquillamente 7-2 e non avrebbero rubato nulla. Un ennesimo anno fallimentare, a questo punto la cosa migliore a mio avviso sarebbe non partecipare a nessuna competizione europea il prossimo anno e cambiare radicalmente la squadra, via El shaarawy, Dybala, tsimikas, dovbyk, Ferguson, cristante, pellegrini, Zaragoza, celik. bisogna buttare giù tutto e ricostruire da 0, altrimenti la vedo dura..
C’è un evidente scollamento nella squadra dove in tanti non vedono l’ora di andarsene in vacanza a godersi i milioni di stipendio che percepiscono assurdamente.
Questo palese, ennesimo fallimento non può che chiamare in causa chi di questo fallimento è responsabile in primis, con scelte scellerate che si succedono a ripetizione.
Stasera ho visto i primi piani di Gasperini e mi hanno ancor più convinto che sarà lui ad andarsene a fine stagione.
se vogliamo salvare qualcuno , direi
pisilli per il cuore che ci ha messo. qualcosa pellegrini poi il buio pesto. condivido i voti dati. tutti una vergogna.
sfr. ❤️🧡💛
L’unica cosa positiva e’ che domani non usciranno i giornali…
Ndika 2
Ma un bel 4 politico a tutti invece?
A scuola quando non ti presentavi agli esami ti davano NC. Questa dovrebbe essere la paella di sta psuedo squadra.
mi chiedo cosa vogliamo aspettarci da questa squadra. Io Gasperini non lo capisco. E poi Svilar non può prendere un gol da 35 MT. centrale, perché si tuffa a destra invece di rimanere fermo al centro? Se ti offrono 60 milioni venderlo e prendere Vicario. almeno fai una grande plusvalenza.
Madonna mia, meno male che sono a Roma e non l’ho vista. Ma che davero?
Com’è quella barzelletta? Per iniziare a parlare di Ndicka ci vogliono 40 milioni… come no! Già tanto se te ne danno la metà! Giocatore sopravvalutato come pochi.
Questo è il titolo di un articolo di questo forum datato 21 maggio 2021:” I Friedkin volano a Londra da Mourinho: c’è una Roma da rifondare”. se 5 anni dopo siamo ancora lì, la colpa è solo, e sottolineo solo dei Friedkin, non ammetterlo sarebbe veramente da disonesti.
rifondare partendo da Svilar, Ghilardi, Wesley, Kone, Pisilli e Malen
Giudicare la Roma oggi in una sconfitta preventivata tra l’altro, sarebbe come sparare sull’ambulanza.. Però mi vorrei soffermare su Svilar, che secondo me va ceduto ora per prendere i fatidici 50 milioni, perché temo che tra un po’ nessuno potrà più offrire questa cifra, sta diventando un portiere normale, ha retto finché ha retto la difesa, ora sta mostrando delle lacune evidenti. Ha fatto delle parate strepitose, ma ha anche preso dei gol che altri forse avrebbero parato….
No, la difesa ha retto finché ha retto lui che è diverso
L’invito ad andare a zappare la terra è sempre valido e a questo punto credo doveroso.
A40′ dalla fine, sul 1-4 ho scritto che sarebbe finita 2-5 e cosi’ e’ stato. Ancora una volta difesa giallorossa disatrosa, celik uno dei peggiori difensori presi degli ultimi 12 anni. Vincere con la bergamasca o accontentarsi della conference-league.
Vado controcorrente. Per me fino al gol da 35m di Chalanoglu che debbo dire pesca il jolly e mette in luce l’altezza di Svilar sulle conclusioni sotto la traversa. É un ottimo portiere ma ha limiti fisici. Gli stessi che non ha il portiere dell’Inter, che ha impedito il gol di Malen di testa e saremmo andati sul 2:1, tutta un altra partita.
La squadra ha delle tare, cominciando dal centrocampo, se non funziona quello di gol come quelli di oggi ne prendi a iosa. Sempre Forza Roma
ennesima riprova delle responsabilità dei Friedkin. Mi domando cosa altro serva per disertare lo stadio e far capire a questi signori che debbono andarsene.
sono d’accordo sui voti, l’unica cosa è che per me Svilar non era posizionato male, ci sta che con la palla a 40-50mt il portiere è un po’ più in avanti per essere pronto all’uscita in caso di cross o imbucata, e da dietro si vede che il tiro era carico di effetto e prima cambia direzione e poi scende subito appena scavalcato il portiere… è il classico tiro della domenica, bravi loro che hanno questi giocatori che almeno ci provano!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.