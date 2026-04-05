Inter-Roma 5-2: le pagelle

Crollo della Roma a San Siro con i giallorossi che scompaiono dal campo nella ripresa e si consegnano all’Inter: i nerazzurri vincono 5 a 2 e mettono una serie ipoteca sullo scudetto.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo stadio Meazza per affrontare i nerazzurri nel match valido per la giornata di campionato:

Svilar 5 – Non può nulla sulla conclusione ravvicinata di Lautaro, forse non posizionato in maniera corretta su quella di Calhanoglu dalla lunghissima distanza. Crolla nella ripresa insieme alla squadra. Le belle parate a risultato compromesso servono a poco.

Mancini 6 – Segna con un bell’inserimento in area il gol che riaccende, seppur per pochi minuti, le speranze giallorosse. Si fa male e viene sostituito all’intervallo. Dal 46′ Ghilardi 4,5 – Entra in campo nel momento peggiore, e viene travolto.

Ndicka 4 – Partenza shock, si lascia saltare da Thuram nell’azione che porta al gol di Lautaro. Sembra prendere le misure al francese, ma nella ripresa avviene il tracollo.

Hermoso 4,5 – Primo tempo decoroso, accompagna l’azione offensiva dei giallorossi con coraggio e continuità. Nel secondo tempo anche lui sparisce dal campo. Dall’80’ Ziolkowski sv.

Celik 4 – Si addormenta subito su Lautaro. Il resto della partita è inconsistente, in entrambe le fasi.

Pisilli 5,5 – Impegno e corsa, intorno però ha davvero poco.

Cristante 4 – Commette diversi errori, da uno di questi nasce l’azione del nuovo vantaggio nerazzurri. Nella ripresa sparisce dal campo. Prestazione orribile.

Rensch 4,5 – L’assist per il gol del momentaneo pari non basta a salvare una prestazione molto deludente. Inguardabile nell’azione del 3 a 1 nerazzurro. Dal 58′ Tsimikas 5 – Cambio che non può cambiare le sorti della fascia sinistra.

Soulè 5 – Prova a ritrovare il feeling con le sue giocate, ma non è la serata migliore per farlo. Dal 64′ El Shaarawy 5,5 – In campo a dramma compiuto.

Pellegrini 5,5 – Segna un gol inutile, ma la sua prestazione è tutto sommato poco criticabile.

Malen 5 – Anche per lui è una serata da dimenticare.

Gian Piero Gasperini 4,5 – La Roma regge bene il campo nel primo tempo, ma non riesce a portarsi a casa il pari fino all’intervallo e crolla nella ripresa. Il secondo tempo è inaccettabile e non ha scuse.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini