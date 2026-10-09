INTERVISTA | Malen: “Con Dybala feeling immediato. Sorpreso da Konè e Pisilli. Alla Roma sono nel posto giusto”. E su Gasperini…

Donyell Malen si racconta al Corriere dello Sport dopo un avvio di stagione da protagonista con la Roma. L’attaccante olandese ha parlato del feeling nato con Paulo Dybala, della scelta di lasciare l’Aston Villa, del rapporto con Gian Piero Gasperini e delle sensazioni provate nei primi mesi in giallorosso. Spazio anche a Pisilli, Koné e alle differenze tra Serie A e Premier League.

Il primo pensiero va all’intesa con Dybala, diventata rapidamente anche un tormentone sui social: “Dymalen… fa pensare alla connessione, sì, è divertente online… Il feeling con Paulo è stato immediato”. Malen sta vivendo uno dei momenti più prolifici della sua carriera e non nasconde quanto l’ambiente romanista abbia inciso sulla sua crescita: “Mai così tanto. E fin dalle prime giornate. Penso sia cambiato un po’ tutto. Ho giocato molto e ovunque, ma oggi credo di essere nel posto giusto con le persone giuste. L’allenatore e i compagni mi danno tanta fiducia, tutte queste cose insieme mi portano a essere quello che sognavo”.

L’olandese ha poi spiegato perché abbia scelto di lasciare l’Aston Villa: “Sono stato io, volevo giocare, far parte di una squadra dove poter scendere in campo ogni fine settimana e risultare importante. In quella fase non sentivo di esserlo, penso di aver fatto la scelta migliore”. Di Roma lo ha colpito soprattutto la dimensione complessiva del club: “L’importanza del club, i tifosi, l’allenatore, i compagni, tutte cose che contribuiscono al successo, lo facilitano”.

Tra i momenti che hanno segnato maggiormente il suo impatto in giallorosso, Malen indica senza esitazioni il debutto: “La prima partita. Cominciare molto bene, segnando una tripletta, è stato fondamentale. Come squadra, you know, eravamo forti e connessi, la sensazione che ho provato è stata subito molto buona. Da momenti come questo possiamo partire per costruire e fare qualcosa di speciale”.

Sul ruolo preferito non ha dubbi: “Al centro è la posizione in cui mi sento meglio, more comfortable”. Malen ha raccontato anche le differenze percepite tra il calcio italiano e quello inglese, partendo con una battuta sul clima: “Molto caldo. In Inghilterra molta pioggia e molto freddo. Qui in estate devi rallentare il gioco, non puoi sempre andare avanti e indietro con quaranta gradi… In Premier c’è una filosofia differente, non trovi mai dei blocchi difensivi come quelli italiani”.

Tra i compagni che lo hanno maggiormente impressionato ci sono anche Niccolò Pisilli e Manu Koné: “Lui è molto giovane, l’ho visto subito, ha qualità. Manu, fantastico. Alcuni li conoscevo dall’Olanda. Marten ad esempio”.

Parole importanti anche per Gasperini, di cui Malen apprezza soprattutto la schiettezza nella gestione del gruppo. Con tanto di aneddoto dopo la vittoria di Parma: “Il modo in cui gestisce i giocatori, sai che non ti mentirà mai su niente. Dopo Parma era troppo felice, è volato anche un tavolo”. Infine, alla domanda su chi segnerà più gol tra lui e Lautaro Martínez, Malen ha preferito non alimentare il confronto: “Meglio che mi concentri su me stesso”.

FONTE: Corriere dello Sport