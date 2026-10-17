INTERVISTE LIVE | Gasperini: “Bravi tutti, vinta una partita che conta molto. Fantastica la giocata di Castro”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti in occasione di Roma-Genoa, gara valida per la settima giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine della sfida dello Stadio Olimpico.

GASPERINI A SKY SPORT

Ci sono tanti motivi per sorridere. Lavezzi aveva fatto un gol simile a Castro con uno scavetto, poi primo gol anche per Lulli.

“Stasera non era facile, il Genoa per noi è stato difficile per prendergli le misure soprattutto nel primo tempo, con una squadra giovanissima in campo. Però sono stati bravi veramente tanto, tutti, vincendo una partita che conta molto”.

Anche stavolta come l’anno scorso c’è una reazione nonostante 7 cambi.

“Non avevo dubbi su questo, il gruppo è straordinario a livello caratteriale ma non era assolutamente facile. L’abbiamo sbloccata con una giocata straordinaria, l’avevo percepita dalla panchina, ma rivedendola è ancora più bella. Il secondo tempo è stato di valore. Nel primo eravamo in difficoltà sulle palle lunghe non facili da gestire, poi siamo venuti fuori”.

Un anno fa di questi tempi c’era la Roma degli 1-0. Avete mantenuto i gol subiti, sempre 3, ma sono esplosi quelli fatti con 17 contro 6. C’è Malen in più, ma non è l’unica spiegazione: come ha costruito questa pericolosità gasperiniana?

“Non era facile, l’anno scorso ero appena arrivato. Abbiamo fatto un bel po’ di strada nel frattempo, Dybala c’era saltuariamente e non c’era Malen, ora abbiamo conoscenze maggiori, tante partite, 15 mesi, tante prestazioni e soddisfazioni. Sicuramente abbiamo una facilità realizzativa che non avevamo l’anno scorso. Poi i nostri gol sono generalmente di ottima qualità, come stasera, anche le occasioni, vedi Mora che ha sfiorato il gol di testa pur non essendo un gigante. Abbiamo assimilato molte situazioni e possibilità di arrivare in gol”.

De Rossi l’aveva preparata bene, ma la Roma ha reagito bene: la partita col Real l’avete percepita bene o vi ha dato fastidio perdere così?

“Entrambe, perdere in quella maniera è stato devastante, era stata una prestazione di assoluto valore, strameritata nel risultato e le occasioni. Ce la siamo complicata in 5 minuti, forse 6-7 con 3 angoli, che non erano frutto di niente, solo un po’ di pressione di una squadra che era in difficoltà e non ci aveva creato problemi, anzi noi ne avevamo creati ancora. Questo ci ha dato enormemente fastidio, non avevo dubbi che avremmo reagito così pur con tante assenze. Ho volutamente scelto di cambiare molto, perché questi ragazzi avevano una grande energia addosso, hanno vissuto in panchina la partita col Real. Ma non avevo dubbi su questo, poi c’era un Genoa che sul piano tattico non aveva i campioni del Real ma ci creava dei problemi soprattutto nel primo tempo. Nel secondo abbiamo affrontato meglio la partita”.

GASPERINI A DAZN

È stata una partita complessa ma la risposta è stata importante anche dei ragazzi che fino ad adesso non avevano gran minutaggio. Quanto è contento?

“Moltissimo, era una partita difficile, soprattutto nel primo tempo, poi nel secondo abbiamo capito come dovevamo affrontarli. Con tante defezioni ma anche con tanti ragazzi giovanissimi ma di valore, sapevo che sotto il profilo della risposta non avremmo fallito”.

Castro è uno che potrebbe anche sostituire Malen, non solo quando sei obbligato, ma anche in altre circostanze?”

“Assolutamente si, ci possono essere anche delle occasioni dove possono giocare insieme. È un ragazzo sul quale ho sempre contato tanto, siamo sempre stati convinti di lui. Ha grandi margini, ha dei colpi straordinari. Ci darà una grande mano”.

Che le ha ricordato questo gol?

“Non saprei, non ho visto tanti gol fatti così. Uno scavino così, con quella lucidità. Avesse calciato diversamente avrebbe colpito qualche difensore. Questo è un gol che non ricordo”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

A livello mentale come l’ha preparata? Che ha detto ai giocatori?

“Non avevo dubbi che avremmo avuto una reazione importante sotto l’aspetto caratteriale, questo gruppo lo conosco da tempo. A volte ci sono sconfitte difficili da digerire, ma lo sport ti insegna a reagire. Peccato averla buttata via così mercoledì, non ricordo una partita persa in tre gol in sette minuti. Ci ha creato grande rabbia, poteva essere una partita ricordata e invece sarà ricordata per la beffa. Eravamo molto motivati. Pensavo di buttar dentro giocatori che avevano giocato un po’ meno. Balerdi, Lulli e Rensch dovevano giocare una partita intera, De Roon ha giocato tanto, è un calciatore di una fisicità importante. Mora e Castro avrebbero giocato comunque, Soulè è stato bravissimo. Non avevamo cambi in attacco e questo mi preoccupava un po’. Abbiamo avuto difficoltà di natura tattica nel primo tempo e ci siamo dovuti adattare. Nell’intervallo ci siamo capiti meglio e il secondo tempo è stato di valore”.

Lulli?

“Sono felicissimo per lui, sta emergendo e poi è un ragazzo straordinario. Abbiamo lavorato sul chiudere sul secondo palo, e stasera ci è arrivato. Mette dentro cose nuove che assimila, di questo sono felicissimo”.

Dybala quando torna?

“Spero per Napoli, sono abbastanza fiducioso. Se riuscissi a portarlo con lo Slovan sarebbe importante, vediamo”.

Koulierakis come lo ha visto?

“Per me ha fatto una buona gara, non è facile contro Messias. Non è velocissimo ma si muove bene. E’ solido e ci può dare un aiuto. In nazionale purtroppo ha subito un infortunio che lo ha tenuto fuori 10 giorni ma ora sta bene e rientra nelle rotazioni normali”.

Castro ha fatto vedere di essere a livello dei più bravi, ma fatica nel ruolo di centravanti di riferimento…

“Lui è un centravanti, nel primo tempo è stato troppo statico, il secondo è di valore. E’ forte di testa, ha tiro, ha delle doti importanti, deve solo applicarsi e lavorare ma è assolutamente un attaccante”.

CONTINUA…

Redazione GR.net