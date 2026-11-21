Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti in occasione di Parma-Roma, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine della sfida dello Stadio Ennio Tardini.

GASPERINI A DAZN

Mister, aveva detto che era curioso di vedere come stava la sua squadra dopo la sosta per le Nazionali. Una Roma che ha resistito inizialmente all’ottimo approccio del Parma e ha reagito dopo l’1-1. Quanto è contento di questo?

“Molto, molto, perché c’è sempre un po’ di incertezza, soprattutto quando vanno via tanti giocatori e poi ti rientrano all’ultimo momento, come è successo per diversi di loro. Volevo soprattutto capire se saremmo ripartiti da dove avevamo finito, perché avevamo fatto l’ultima partita veramente bene. Oggi il risultato non dice quanto sia stata difficile la partita, perché abbiamo incontrato un Parma molto determinato, in ottima condizione e che è partito molto forte. Poi, nell’arco dei novanta minuti, la partita ha preso una piega diversa, ma ci sono stati momenti di grande equilibrio, molto più di quanto dica il risultato”.

Andrea Stramaccioni: Mister, abbiamo fatto i complimenti al Parma per una partita seria, intensa, verticale. Nel primo tempo questi palloni verticali hanno creato difficoltà alla Roma, poi con i cambi è girata l’inerzia della partita. Con 36 gol fatti, la Roma di Gasperini ha il miglior attacco della storia della Serie A alla dodicesima giornata. Quanto ti rende soddisfatto? Hai parlato della necessità di lavorare sui dettagli: sono questi gli aspetti su cui vuoi intervenire per compiere l’ultimo gradino di crescita?

“Indubbiamente, ma di dettagli ce ne sono sempre tanti. Alcuni sono di squadra, altri individuali, quindi non si finisce mai di porsi obiettivi sempre migliori. È indubbio che questa sia una squadra che cresce sotto tutti gli aspetti, anche nelle difficoltà. Abbiamo preso un brutto gol in un momento in cui cercavamo di consolidare la partita. Ci poteva essere anche un risvolto psicologico, invece c’è stata un’ulteriore reazione molto forte. Questo è l’aspetto migliore di una squadra che in questo momento ha la fiducia di poter realizzare dei gol e quindi, anche di fronte a un episodio sfortunato o negativo, a un errore o a qualcosa del genere, ha sempre la convinzione di poter andare oltre e continuare a giocare la partita”.

Mister, si ricorda chi era stato l’ultimo attaccante capace di realizzare tre triplette in un anno solare prima di Malen? Se lo chiedo a lei c’è un indizio.

“Con me ha fatto tanti gol, ne ha fatti 16 quell’anno. Non so se ci fossero delle triplette, però a volte fare un gol in tre partite diverse vale anche di più”.

Era Ilicic, autore di tre triplette con la sua Atalanta nel 2018. Sono giocatori diversi, quindi non voglio fare paragoni. Ma la mia domanda su Malen è questa: deve di più la Roma di Gasperini a Malen o Malen alla Roma di Gasperini? Perché prima di arrivare da lei non era neanche lontanamente un giocatore da un gol a partita.

“Era comunque un giocatore che aveva fatto un percorso importante, prima in Olanda, poi al Borussia Dortmund e all’Aston Villa. Non è che vai in queste squadre se non fai niente o se non hai dei valori notevoli. È chiaro che forse io l’ho messo a giocare dove lui riesce a esprimersi meglio, non che non lo facesse bene anche nelle altre squadre”.

Ma quanti attaccanti ci sono più forti di lui in questo momento, mister, in quel ruolo?

“Nel campionato italiano parlano i numeri. Però c’è una bella serie di attaccanti anche nel nostro campionato, alcuni anche giovani. Basta vedere i numeri. È chiaro che, se ci penso, mi viene in mente Lautaro, per esempio. Però Malen in questo momento è straordinario per le sue caratteristiche e soprattutto per come si combina con la nostra squadra. La nostra squadra valorizza sicuramente un attaccante con queste caratteristiche, forse più di quanto potrebbe fare con un altro attaccante molto forte, ma con caratteristiche diverse”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Contano i numeri, la Roma vince anche nei momenti di difficoltà. Salto di qualità a livello mentale o tattico?

“Un po’ tutte le componenti. Con mentalità e condizione fisica, poi viene fuori. Una partita che in certi momenti non rispecchia il risultato. Abbiamo incontrato una squadra in condizione, aggressiva, che ci ha messo in difficoltà con le palle lunghe. Abbiamo preso un brutto gol che poteva cambiare l’aspetto psicologico, ma poi siamo venuti fuori. Mettiamo in preventivo un errore o la bravura dell’avversario, ma adesso abbiamo la potenzialità di vincere la partita anche di fronte a episodi negativi”.

Grande capacità di fare gol, tre a gara in media. La sorprende?

“Un obiettivo che ci prefiggiamo, anche contro squadre forti lo abbiamo fatto. Questo è comunque frutto di crescita tecnica e fiducia da parte di tutta la rosa. Non è solo il gol, ma anche la qualità del passaggio e dell’azione con tutti i giocatori. Questo ci dà forza maggiore per poter giocare per vincere le partite, che è l’unico obiettivo che ci prefiggiamo”.

Per un’ora la partita è stata abbastanza in equilibrio, poi Wesley ha spaccato la partita.

“Sono d’accordo. Ha delle accelerazioni ottime. Questo è il vantaggio di avere rose da Champions, dove cinque-sei cambi di livello possono cambiare la partita. O almeno entra gente che è dello stesso livello di chi esce ma con una freschezza che mette in difficoltà l’avversario. Tutti sono entrati bene però, questo è un vantaggio. In altre situazioni non avevamo la rosa come adesso, e ci siamo portati qualcuno in panchina sapendo che nella necessità poteva dare contributo molto alto”.

Era il Parma che si aspettava?

“Credo che sia la strada giusta per il Parma. Al di là del risultato pesante, questa squadra ha giocato con grande spirito, condizione e aggressività, in un campionato dove l’obiettivo è la salvezza. Gilardino è sulla strada giusta. Oggi la Roma ha dilagato ma il gol dell’1-2 è arrivato su un errore ed era difficile reagire nuovamente. Il Parma sta attaccato coi nervi all’obiettivo ma non deve mollare, perché si può salvare attraverso ciò che ho visto oggi”.

Redazione Giallorossi.net