INTERVISTE POSTPARTITA | Allegri: “Non sono lucido per parlare”. Poi la frase shock: “L’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca…”

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, commenta a fine gara la prova dei suoi giocatori contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico azzurro ai microfoni dei giornalisti al termine del big match dello Stadio Diego Armando Maradona, valido per l’ottava giornata di campionato.

Napoli migliore della stagione. Il suo punto di vista sul finale è la sua reazione.

“Il quarto uomo ha chiamato arbitro e mi ha cacciato fuori. Io non ho fatto niente. La prossima volta non mi muovo più, ogni volta che lo faccio vengo buttato fuori. A quanto pare devo smettere. Vedi altri che ribaltano ed entrano in campo e non gli succede niente. Faccio i complimenti ai ragazzi”

C’è stato un calo fisico, avete pagato l’intensità della partita?

“Stasera abbiamo giocato bene difensivamente. La Roma è forte e abbiamo avuto anche la palla del doppio vantaggio. Giocando con questo spirito saliremo in classifica”.

È cambiato Allegri, è molto meno difensivo?

“Io ho cambiato modo di giocare, voglio giocarle tutte all’attacco. Se posso metto anche quattro attaccanti”.

Sullo sfogo.

“Stasera sono molto arrabbiato per il finale di partita, una volta ogni 25 anni posso sbagliare anche io”

Come può aiutare Hojlund a sbloccarsi?

“Ha avuto belle occasioni, ha giocato bene ma non era facile. I gol arriveranno”.

Come sta Badiashile?

“Lo valuteremo nelle prossime 48 ore”.

Il bicchiere è mezzo pieno o vuoto?

“Ditelo voi… stasera non sono lucido per commentare ed elargire commenti sulla partita”.

Ma è in conferenza stampa che succede di tutto. Stando a quanto riferiscono diversi organi di stampa, Allegri, furioso, avrebbe urlato poco prima di entrare in sala conferenze: “L’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro…”. Il riferimento del tecnico è alla corsa Champions dell’anno scorso poi terminata con la Roma al terzo posto in classifica e col Milan in Europa League sotto persino al Como.

Redazione GR.net