INTERVISTE POSTPARTITA | Allegri: “Non sono lucido per parlare”. Poi la frase shock: “L’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca…”

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, commenta a fine gara la prova dei suoi giocatori contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico azzurro ai microfoni dei giornalisti al termine del big match dello Stadio Diego Armando Maradona, valido per l’ottava giornata di campionato.
Napoli migliore della stagione. Il suo punto di vista sul finale è la sua reazione.
“Il quarto uomo ha chiamato arbitro e mi ha cacciato fuori. Io non ho fatto niente. La prossima volta non mi muovo più, ogni volta che lo faccio vengo buttato fuori. A quanto pare devo smettere. Vedi altri che ribaltano ed entrano in campo e non gli succede niente. Faccio i complimenti ai ragazzi”
C’è stato un calo fisico, avete pagato l’intensità della partita?
“Stasera abbiamo giocato bene difensivamente. La Roma è forte e abbiamo avuto anche la palla del doppio vantaggio. Giocando con questo spirito saliremo in classifica”.
È cambiato Allegri, è molto meno difensivo?
“Io ho cambiato modo di giocare, voglio giocarle tutte all’attacco. Se posso metto anche quattro attaccanti”.
Sullo sfogo.
“Stasera sono molto arrabbiato per il finale di partita, una volta ogni 25 anni posso sbagliare anche io”
Come può aiutare Hojlund a sbloccarsi?
“Ha avuto belle occasioni, ha giocato bene ma non era facile. I gol arriveranno”.
Come sta Badiashile?
“Lo valuteremo nelle prossime 48 ore”.
Il bicchiere è mezzo pieno o vuoto?
“Ditelo voi… stasera non sono lucido per commentare ed elargire commenti sulla partita”.
Ma è in conferenza stampa che succede di tutto. Stando a quanto riferiscono diversi organi di stampa, Allegri, furioso, avrebbe urlato poco prima di entrare in sala conferenze: “L’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro…”. Il riferimento del tecnico è alla corsa Champions dell’anno scorso poi terminata con la Roma al terzo posto in classifica e col Milan in Europa League sotto persino al Como.
Redazione GR.net
basta co stevsceneggiate de butta’ via la giacca e tira’ calci ai secchi….nun se ne po più
che poi in ogni squadra che va bisogna assumere un “addetto alla giacca” che gliela riporta negli spogliatoi…..che spreco di soldi
l’uomo più viscido del mondo. mi da la sensazione di un serpente strisciante,
certo che con la rubentus era tutta un’altra cosa……con l’arbitro a favore ti
piaceva vincere facile èhhhh…….
sfr. ❤️🧡💛
Ma vaff!!!!
Ma se da sempre sei “l’uomo della giacchetta”!!!
La domanda è: come mai non sei mai stato espulso finora?!
Bella la battuta: posso sbagliare una volta in 25 anni….🤣🤣🤣
FORZA ROMA
Ad Allegri sono almeno 5 anni che va di culo, ringraziasse il cielo che non ha perso.
L’intervistatore era terrorizzato “come mai era.. ehm.. un po’ arrabbiato lei che di solito non lo è mai” 😂
ti è andata di lusso che abbiamo preso anche un palo e una traversa, abbiamo fatto il tiro a bersaglio e se non fosse stato per Gasperini che vi ha lasciato tanto tempo senza gli argentini che quando sono erntrati vi hanno triturato, vedevi come finiva…SFR
Per una settimana intera avevo segnalato la minaccia McTominay e l’esigenza di farlo marcare da Cristante,dirottato su De Bruyne.
Bisogna ascoltare quando chi ci capisce parla.
il più scarso allenatore della serie A .
Ha fatto le barricate e dice che vuole giocare sempre in attacco!!
Sempre forza Roma!!💛💛❤️❤️
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.