INTERVISTE POSTPARTITA | Balerdi: “E’ la mia prima doppietta. A Roma mi trovo benissimo, mi sembra di essere qui da anni”

Leonardo Balerdi parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Napoli-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sul big match valido per l’ottava giornata di campionato appena concluso allo Stadio Diego Armando Maradona.

Ti aspettavi di essere protagonista?

“No, è la prima volta che faccio doppietta. Adesso sto arrivando più sul fondo dopo aver visto Hermoso e Mancio, si può fare questo con il mister. Oggi volevamo vincere ma almeno portiamo un punto a casa.”

Quindi ti sta insegnando Gasperini a fare questi inserimenti?

“Certo, mi da questa libertà. Cerco di fare quello che mi chiede.”

La sensazione è che tu sia qui da molto, si può sognare secondo te?

“Io mi trovo benissimo, l’ho detto dal primo giorno. Mi hanno accolto benissimo. Sento che sono qua da 2-3 anni grazie a loro. Questo mi dà la forza per giocare come sto giocando.”

Redazione GR.net