Facebook RSS X

INTERVISTE POSTPARTITA | Balerdi: “E’ la mia prima doppietta. A Roma mi trovo benissimo, mi sembra di essere qui da anni”

0
70

Leonardo Balerdi parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Napoli-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sul big match valido per l’ottava giornata di campionato appena concluso allo Stadio Diego Armando Maradona.

Ti aspettavi di essere protagonista?
“No, è la prima volta che faccio doppietta. Adesso sto arrivando più sul fondo dopo aver visto Hermoso e Mancio, si può fare questo con il mister. Oggi volevamo vincere ma almeno portiamo un punto a casa.”

Quindi ti sta insegnando Gasperini a fare questi inserimenti?
“Certo, mi da questa libertà. Cerco di fare quello che mi chiede.”

La sensazione è che tu sia qui da molto, si può sognare secondo te?
“Io mi trovo benissimo, l’ho detto dal primo giorno. Mi hanno accolto benissimo. Sento che sono qua da 2-3 anni grazie a loro. Questo mi dà la forza per giocare come sto giocando.”

Redazione GR.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteINTERVISTE POSTPARTITA | Mancini: “Per come si era messa, un punto va bene. Sono arrivati giocatori forti”

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome

Facebook RSS X
Giallorossi.net è una testata giornalistica iscritta al n. 124/2021 del Registro Stampa del Tribunale di Roma, 23 giugno 2021.

Change privacy settings