INTERVISTE POSTPARTITA | Castro: “Gol troppo importante. Nessuno si sente titolare, lo staff ci ha dato fiducia”

Santiago Castro parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Genoa. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara valida per la settima giornata di campionato appena conclusa allo Stadio Olimpico.

Avete segnato entrambi il primo gol con la Roma. Che effetto ti ha fatto?

“Sono contentissimo. Troppo importante oggi. Era una partita durissima, loro si schierano uno contro uno, Daniele sa giocare bene contro di noi. Lo scorso anno da loro era stata una partita difficile. Nel secondo tempo abbiamo trovato i gol e poi giocato bene, avuto tante occasioni. Oggi hanno avuto minuti tanti ragazzi che non ne avevano avuti. Lo staff, gli altri giocatori, ci hanno dato fiducia. Io sono 3 anni piu grande di tutti, ma lui (Lulli, ndr) va come un cane, se lo merita. È un ragazzo d’oro”.

Sei argentino come Lavezzi. Anche lui segnò un gol così come il tuo…

“Si, lo conosco. L’altro giorno siamo entrati insieme nella partita di Leo, è una grande persona. Sono contento di aver segnato il primo gol con questa maglia, ho lavorato, i ragazzi mi hanno dato fiducia. Come ho detto prima oggi hanno giocato tanti giocatori che non hanno tanti minuti. Nessuno si sente titolare, siamo riusciti a vincere questa partita difficile”.

Redazione GR.net