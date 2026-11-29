Santiago Castro interviene ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Monza. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara valida per la tredicesima giornata di campionato appena conclusa allo Stadio Olimpico.

CASTRO A SKY SPORT

Volevi segnare anche con il sangue.

“Per un attaccante è sempre importante segnare. Quest’anno è stato più pesante non fare i gol ma sono entrato e ho dato tutto per la squadra”.

Sei un attaccante che fa sempre prestazione. Come stai vivendo questa tua avventura alla Roma? Eri abituato ad essere titolare.

“No, è vero che venivo da una stagione in cui ho fatto 50 partite da titolare. Uno sempre vuole essere importante. 10 minuti o 5 uno vuole dare il 100%. Penso sia così per tutti”.

A Parigi hai giocato titolare. Come siete entrati in campo?

“Abbiamo giocato uguale. Siamo forti, uniti, che sempre vuole fare la sua prestazione e il suo gioco. Abbiamo giocato uno contro uno. Sempre uguale. Anche qua con il Real o a Manchester. Non ci sentiamo meno di nessuno, anzi sentiamo che siamo forti e andiamo a giocare contro tutti”.

CASTRO A DAZN

Santiago, quanto è importante per te segnare e sfruttare al meglio i minuti che ti vengono concessi?

“Uno vuole sempre segnare, ma la cosa più importante è sempre la squadra. È fondamentale sfruttare i minuti che vengono concessi a ciascuno di noi. Tutti vogliamo fare una grande prestazione per portare avanti questa squadra e questa città”.

Santiago, poco fa hai scherzato dicendo di aver conquistato tre punti in campo e tre punti in testa per il colpo subito. Ti chiedo però delle sensazioni dopo il gol: sembravi quasi emozionato, vicino alle lacrime, soprattutto quando tutta la panchina è corsa ad abbracciarti. Ci racconti quel momento?

“Sì, perché la realtà è che uno vuole segnare, vuole fare gol ed essere importante. Quello che si è visto è che siamo tutti uniti, quindi è stato bellissimo. Credo che il momento più emozionante sia stato quando sono venuti tutti a salutarmi e ad abbracciarmi, ancora più del gol stesso. I ragazzi sono sempre con me, mi aiutano tanto. Anche Dony mi dà una grande mano, parliamo molto. Sono tutte grandissime persone, grandi esseri umani prima ancora che calciatori, e lo stesso vale per lo staff. Quindi è stata un’emozione più di gruppo che individuale”.

È più complicato o più stimolante avere davanti un attaccante come Donyell Malen? Cerchi anche di imparare qualcosa da lui?

“È una soddisfazione avere un giocatore così, perché puoi imparare tanto. Ti spinge a stare sempre sul pezzo, a dare sempre il 100% e a migliorarti ogni giorno. È così anche con gli altri giocatori. È facile giocare con Paulo, con Mati e con Rodrigo davanti. Abbiamo giocatori di tantissima qualità, quindi non lo vedo mai come qualcosa di negativo, anzi, è assolutamente positivo”.

Complimenti per la partita. Il fatto che Gasperini ti abbia schierato titolare contro il Paris Saint-Germain in trasferta, in Champions League, dimostra la considerazione che ha nei tuoi confronti. Cosa ti chiede il mister e in quali aspetti pensi di poter migliorare ancora, soprattutto nei movimenti e nel lavoro per la squadra?

“Uno si sente sempre importante e considerato. Il mister fa giocare tutti, se guardate le partite cambia spesso gli undici. A me sta chiedendo anche di cambiare il modo di giocare. Vengo da quasi due anni in cui giocavo soprattutto spalle alla porta, fuori dall’area. Adesso devo cambiare il mio stile di gioco, portare la palla in avanti, girarmi, puntare l’avversario. All’inizio era un po’ difficile, ma adesso mi sto trovando bene e sto migliorando. È soprattutto questo che mi chiede il mister”.

Santiago, in un attacco come quello della Roma, che ha già segnato 40 gol in campionato, Gasperini cambia spesso gli interpreti. Quanto vi confrontate durante la settimana con Soulé, Mora, Malen e Dybala? Parlate anche fuori dagli allenamenti di come muovervi in campo?

“Parliamo tanto ed è bello, perché sono tutti grandi giocatori. Segnano, fanno assist e avere tutti questi gol è una cosa molto positiva. Siamo contenti e vogliamo continuare così”.

Guardando al futuro e alle ambizioni, questo gruppo sembra molto unito, c’è feeling, vi divertite e arrivano anche i risultati. Pensate di poter migliorare il terzo posto della scorsa stagione? Significherebbe arrivare primi o secondi…

“No, andiamo partita per partita, non pensiamo alla classifica. Siamo tranquilli, siamo contenti e adesso ci aspetta una bella partita a Bologna”.

Redazione Giallorossi.net