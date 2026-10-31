INTERVISTE POSTPARTITA | Cristante: “Dobbiamo restare in alto il più a lungo possibile. A Manchester sarà durissima”

Bryan Cristante parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Udinese-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara valida per la decima giornata di campionato appena conclusa al Bluenergy Stadium.

È questo che vi insegna la partita di oggi? Che la Roma non può abbassare la tensione neanche per un secondo e deve continuare a giocare sempre ad alta intensità?

“Sì, è vero che siamo entrati bene anche nel secondo tempo. Abbiamo subito due gol, uno su un rimpallo da calcio d’angolo e uno su un tiro dalla distanza. Non è che abbiamo concesso più di tanto, però sicuramente dobbiamo essere più concentrati. Comunque va bene così, portiamo a casa i tre punti”.

È tornato Cristante, che porta anche bonus ai suoi allenatori, tra gol e assist.

“Ben venga! Però, a parte quello, l’importante era vincere e dare continuità. Sappiamo che siamo lì e dobbiamo vincere per rimanere attaccati alle prime posizioni. Oggi l’abbiamo fatto. Non era facile, considerando tutte le partite che stiamo giocando una dietro l’altra”.

È passato un quarto di campionato e siete lì a giocarvi il primissimo posto. Pensi che possiate mantenere questa competitività e questa posizione in classifica fino alla fine? I tifosi continuano a sognare.

“Ci proviamo, è chiaro. È difficile, ci sono tante partite e tante squadre forti. Però, se giochiamo così, ci sono le possibilità. Noi dobbiamo competere per rimanere lì il più a lungo possibile. Non è facile, si gioca tantissimo, ma finché ci siamo faremo di tutto per esserci”.

Avete anche tantissime soluzioni per segnare, dagli attaccanti agli inserimenti dei centrocampisti. È un motivo in più per sognare e crederci?

“Sì, sicuramente. Stiamo segnando tanto e creando tanto, ed è importantissimo. È chiaro che, se fai gol, è più facile vincere. Quindi, più riusciamo a continuare così, meglio è”.

In settimana andrete a Manchester. Sarà importante dare continuità a questa vittoria in trasferta, anche considerando che il Manchester United sta attraversando un momento di difficoltà?

“Sì, ma è sempre il Manchester United. È una squadra forte, che ha tantissimi giocatori di qualità. Sarà difficilissimo giocare in casa loro, perché vorranno fare bene e sicuramente riprendersi. Noi, però, andremo lì cercando di portarla a casa, come facciamo sempre. Pensiamo partita per partita e chiaramente ottenere un risultato positivo sarebbe importantissimo per la nostra posizione in Champions League”.

Redazione GR.net