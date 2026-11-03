INTERVISTE POSTPARTITA | Cristante: “Rimonte troppo frequenti, dobbiamo capire dove sbagliamo. Il rigore mi è sembrato molto dubbio”

Bryan Cristante parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Manchester United-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla sfida valida per la quarta giornata della League Phase di Champions League appena conclusa all’Old Trafford.

Bryan, siamo tutti un po’ in sospeso nel dare un giudizio, tra il bel calcio che avete mostrato e questa rimonta subita, che sta diventando un fatto ripetuto dopo il Real Madrid. Riesci a capire la chiave di questi momenti così diversi?

“Siamo entrati bene in campo, abbiamo fatto un grandissimo primo tempo e potevamo anche chiudere con un risultato superiore al 2-0. Poi chiaramente ci sono anche gli avversari, che sono forti, e quando iniziano a spingere arriva anche il loro momento. Diventa difficile contenerli. Noi sicuramente dovevamo fare qualcosa in più, soprattutto perché ci eravamo già passati. Poi quel rigore, che non è stato rivisto dal campo, mi è sembrato molto, molto dubbio. Chiaramente, quando si caricano, loro sono forti, hanno giocatori importanti e diventa difficile contenerli. Però dobbiamo rivedere bene la partita e capire dove sbagliamo, perché purtroppo sta diventando una situazione frequente”.

Può essere che siate talmente abituati a pensare in verticale che vi manchi un po’ la capacità di respirare e gestire il gioco in determinati momenti? È un’abitudine che ancora non avete?

“Sì, può essere. Possono esserci varie ragioni, però sicuramente dobbiamo essere un po’ più concentrati dietro, con tutta la squadra. Anche oggi eravamo avanti 2-0 e ogni tanto puoi anche abbassarti un po’, puoi gestire la partita e lasciare giocare gli avversari, ma senza concedere gol. Chiaramente dovremo rivedere la partita e capire dove abbiamo sbagliato”.

Alessandro Florenzi: Ciao Bryan. Anche il mister ha detto che questa sconfitta potrebbe servirvi più di altre nel vostro percorso di crescita. Nel primo tempo avete giocato molto bene e, come hai detto tu, se Soulé avesse segnato avreste potuto chiudere sul 3-0. Come valuti questa sconfitta rispetto al percorso di crescita della squadra?

“Dobbiamo sicuramente prendere le cose positive. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo in uno stadio del genere, contro una squadra forte che magari non sta attraversando il suo momento migliore, ma che ha comunque giocatori importanti, una rosa ampia e una panchina di qualità. Dobbiamo imparare da queste situazioni e prendere anche le cose belle di questo inizio di campionato. Sappiamo che questo è un aspetto sul quale dobbiamo migliorare. Chiaramente ci lavoreremo e miglioreremo. Cercheremo di capire dove sbagliamo per non commettere più questi errori”.

Fabio Capello: Vi ha sorpreso la pressione che il Manchester United ha esercitato nel secondo tempo? Non pensavate potessero fare una cosa del genere? Vi siete fatti trovare impreparati?

“Sì, magari ci siamo abbassati un po’ anche noi, pensando di tenere il risultato. È stato sicuramente un insieme di fattori. Come ho detto prima, dobbiamo rivedere la partita e capire dove abbiamo sbagliato. Nel secondo tempo siamo riusciti a tenere poco il pallone, soprattutto quando loro venivano a pressarci. Abbiamo calciato spesso lungo, senza riuscire a respirare con la palla nella loro metà campo. Questo ci ha allungati e ha permesso loro di attaccare tanto. Sicuramente è un aspetto sul quale dobbiamo migliorare”.

Redazione Giallorossi.net