INTERVISTE POSTPARTITA | Gasperini: “Questa sconfitta ci servirà più di quella col Real. Dobbiamo toglierci la pressione del risultato a tutti i costi”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti in occasione di Manchester United-Roma, gara valida per la quarta giornata della League Phase di Champions League. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine della sfida dell’Old Trafford.

GASPERINI A SKY SPORT

Ci sono analogie con la sconfitta in rimonta del Real Madrid?

“Penso sia stata una partita diversa, col Real è successo tutto negli ultimi 7-8 minuti con palle inattive, su calcio d’angolo, senza altri segnali evidenti. Qui invece è stato così dopo il rigore, che ha dato grande slancio a loro. Non siamo riusciti a tenere questa spinta”.

Mister, è un tema quello dei gol subiti così ravvicinati, proprio nei momenti in cui bisognerebbe gestire il risultato, oppure secondo lei c’è anche una componente di casualità?

“No, non c’è casualità, ma sono situazioni diverse. Nel caso di questa sera, a differenza del primo tempo, non siamo più riusciti ad avere la stessa forza contro i loro attaccanti, che erano quelli che ci creavano maggiori difficoltà. Poi c’è da dire che il primo gol è arrivato su rigore e sul secondo c’è stato un nostro infortunio. Forse era un momento in cui la partita si era un po’ riequilibrata. Ci sta che il Manchester abbia un quarto d’ora o venti minuti di grande spinta. Se riesci a superare indenne quei momenti e quegli episodi, magari alla fine la partita la vinci anche”.

Alessandro Florenzi: Mister, volevo chiederti due cose. La prima è se anche questa sconfitta faccia parte del percorso di crescita oppure se, come penso io, faccia un po’ più male rispetto a quella contro il Real Madrid. La seconda riguarda Molina: pensi che avrebbe potuto giocare per dare alla squadra quell’esperienza internazionale che serve in certi momenti?

“Sì, Molina poteva giocare, perché come dici giustamente è un giocatore internazionale. Però questa sera Rensch era partito molto bene, stava facendo un’ottima partita. Poi ha avuto questo infortunio e ho fatto entrare Lulli. Successivamente non c’erano più le condizioni per cambiare. Wesley ha fatto la sua ottima partita in fase difensiva e quindi è andata così. Non è stato quello il motivo della sconfitta. Per quanto riguarda l’altra domanda, penso che siano due partite diverse. Sinceramente credo che questa partita ci abbia insegnato più di quella contro il Real Madrid. La gara con il Real è stata frutto di un finale imprevisto. Questa sera, invece, abbiamo vissuto certi momenti che in Europa, in ambienti così importanti come Old Trafford, possono capitare. Dobbiamo assolutamente trarne degli insegnamenti per il futuro”.

Avete fatto un primo tempo spettacolare, avete dominato e potevate segnare anche il terzo gol. Nel secondo tempo il Manchester ha cambiato sistema di gioco, ha alzato il pressing e non vi ha più permesso di giocare. Non siete stati più la stessa squadra, con la stessa personalità del primo tempo. Come mai?

“Loro hanno modificato qualcosa, non avevano più niente da perdere e hanno cominciato a pressare alto. Però non era soltanto quello, perché una situazione del genere ci poteva stare. Noi avremmo dovuto giocare in modo un po’ diverso, magari sfruttando qualche palla lunga per portarli lontano dalla nostra metà campo. Essenzialmente, però, non riuscivamo più a tenere i loro riferimenti offensivi. Avevano la meglio sia nel pressing, che non ci permetteva di giocare, sia nelle iniziative in attacco. Questo ci ha creato parecchi problemi. Forse avremmo dovuto ricorrere, anche dal punto di vista agonistico, a qualche interruzione in più, a qualche contrasto in più. Abbiamo subito un po’ troppo il loro slancio, che poi è stato chiaramente amplificato dal rigore e successivamente dall’episodio del 2-2. Tutto questo ci ha impedito di portare in porto la partita”.

Mister, credo che tu l’abbia appena detto. Una delle ultime cose che questa Roma deve ancora imparare, dopo averne già imparate tante, è fermare l’emorragia nei momenti difficili. Subito dopo il rigore c’è stato il doppio palo di Mbuemo, poi dopo l’errore di Balerdi sul 2-2 è arrivato immediatamente il 3-2. È proprio questo l’aspetto che ancora manca alla squadra?

“Sì, è così. Almeno questa sera è stato così. Anche con il Real Madrid è successo qualcosa di simile. Forse c’è proprio un calo dovuto alla delusione, quando ti vedi sfuggire una vittoria che pensavi di avere in pugno. Con il Real Madrid l’avevamo in pugno, questa sera eravamo comunque a buon punto. Magari questi episodi fanno sì che la squadra debba imparare a togliersi un po’ la pressione del risultato a tutti i costi. Non c’è soltanto quello, anche se ovviamente il risultato conta. Ma questa è una partita che ci servirà sicuramente più di altre per crescere”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Questa volta la Roma ha subito, arbitri a parte.

“Sì, le partite durano 90 minuti e quando loro hanno rischiato di più alzando il ritmo non abbiamo trovato le contromisure giuste. Su questi campi ci sta subire un po’, non si possono giocare 90 minuti come il primo tempo ma potevamo fare di più. Questi rigorini però si sperava non ci fossero più in Italia ma li vediamo in Europa. Qualcosa che dà fastidio. Sul secondo gol abbiamo fatto sicuramente un infortunio che ci ha impedito di portare il risultato, ma dobbiamo anche guardare quello che dobbiamo fare meglio nel secondo tempo”.

Ha visto la squadra impaurita o le energie sono venute meno? Come si spiega il calo?

“Abbiamo perso riferimento con gli attaccanti, non eravamo bravi a contrastarli ed era difficile creare situazioni di gioco e abbiamo avuto un po’ di calo. Con i cambi in difesa sembrava una partita più equilibrata ma ci sono stati gli episodi che hanno cambiato la partita”.

Nella mentalità a che punto siete? Il percorso è molto lungo ancora?

“Per competere in Europa sicuramente sì, ma partite così devono lasciarti qualcosa. Potevamo contrastare meglio, nella forza fisica c’erano momenti in cui il nostro contrasto non era più quello del primo tempo e diventava difficile creare. Una partita che ci servirà molto, quando incontriamo Real o squadre così questi momenti ci sono, non si possono dominare 90 minuti. E dobbiamo diventare sotto questi aspetti, anche agonistici”.

Cosa vedeva nel primo tempo che l’aveva preoccupata?

“Ho detto che il secondo tempo non poteva essere lo stesso, erano in un periodo difficile e avrebbero messo in campo altre cose, che si sarebbero buttati avanti. Ma non siamo riusciti ad avere una tenuta forte per riproporci meglio in attacco”.

Mora come sta?

“Sta bene, l’unico infortunato è Rensch”.

Gollini torna sabato?

“Non lo so, vediamo”.

Redazione Giallorossi.net