INTERVISTE POSTPARTITA | Ghilardi: “Ci sono tanti giganti qui, spero di avere continuità. Mi diverte molto giocare uomo contro uomo”

Daniele Ghilardi parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Slovan Bratislava. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla sfida valida per la terza giornata della League Phase di Champions League appena conclusa allo Stadio Olimpico.

Quella della Roma è la difesa meno battuta dei top 5 campionati europei.

“E’ una soddisfazione per noi difensori e per tutto il reparto difensivo, ma anche per tutta la fase difensiva in generale che non è solo i difensori ma tutta la squadra. E’ una cosa che ricerchiamo, non subire gol è una cosa molto importante e siamo contenti che stia andando così. Cercheremo di continuare”.

Che momento sta vivendo?

“Ci sono tanti giganti, sia in Nazionale che alla Roma. La convocazione in Nazionale è stata una soddisfazione, non sono riuscito a giocare ma già essere stato convocato per me è stato molto importante. Spero di poterci tornare il prima possibile”.

Come si trova a giocare così, uomo contro uomo e a campo aperto?

“A me piace molto giocare in questo modo, pur affrontando giocatori veloci come i due avversari di oggi. Sono sfide che mi piacciono, mi piace giocare a campo aperto e uomo contro uomo. Mi diverte molto”.

L’anno scorso non giocò per tutto il girone d’andata: come mai?

“E’ stata una scolarizzazione, ho dovuto imparare un nuovo metodo di calcio. A Verona non giocavamo così e qui anche il livello era più alto, è un’altra intensità. I primi mesi sono stati di ambientamento, poi ho avuto la fortuna di giocare con più continuità. Spero di averla anche quest’anno”.

Redazione GR.net