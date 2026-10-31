INTERVISTE POSTPARTITA | Ghilardi: “Grande emozione per il primo gol in Serie A. Ho tirato con tutta la forza che avevo”

Daniele Ghilardi parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Udinese-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara valida per la decima giornata di campionato appena conclusa al Bluenergy Stadium.

Daniele, oggi sei riuscito a festeggiare il tuo primo gol in Serie A. Che cosa significa per un ragazzo arrivare a segnare la prima rete nel massimo campionato? Lo rivediamo adesso per la prima volta.

“Sì, lo guardo anch’io! Ho calciato con tutta la forza che avevo. A fine partita avevo anche i crampi ai polpacci, ero morto. Stavo facendo stretching, poi sono arrivato da dietro e non mi hanno visto. Qualche gol comunque lo avevo già fatto: due in Serie B e uno in Serie C. Pochi, però qualcosa avevo fatto! Sono molto contento, anche perché è il primo in Serie A. Ci ho messo più di due stagioni per riuscirci, quindi sono davvero felice”.

Intanto complimenti per il bel gol, perché fai un ottimo primo controllo che ti permette di calciare direttamente. Quanto vi aiuta il calcio di Gasperini, visto che anche voi difensori siete chiamati ad attaccare l’area di rigore e a diventare degli attaccanti aggiunti? Questo vi permette di avere maggiore confidenza quando vi trovate in zona gol?

“Sì, intanto ti ringrazio. Hai detto tutto giusto. Siamo abituati a inserirci e a giocare in area di rigore. Una cosa che dice sempre il mister è che tutti abbiamo le qualità per fare un assist o un gol, che si tratti di un difensore, di un centrocampista o di un attaccante. Anche in allenamento ci lavoriamo molto e penso che si veda”.

Daniele, un ulteriore regalo per il tuo primo gol in Serie A: un quiz di Giuseppe Pastore. Prima della partita dicevamo che Gasperini riesce a far succedere cose che non erano mai successe. Hai segnato il primo gol in Serie A e hai realizzato due assist in dieci giorni, contro lo Slovan Bratislava e contro il Cagliari. Guardando i dati, avevi fatto un solo assist in carriera nei precedenti campionati. Ricordi in quale partita?

“Sì, era un Mantova-Vicenza, se non sbaglio. E vorrei anche dirvi chi era il giocatore che aveva segnato: Padella!”.

Tre punti per Ghilardi, che sta vivendo un periodo di grazia! Complimenti anche perché siete una squadra che ha mandato in gol già dodici giocatori diversi e tu sei il dodicesimo in ordine cronologico. Gasperini ha detto che siete tutti titolari. Confermi questa sensazione, anche considerando lo spazio che ti stai ritagliando?

“Sì, assolutamente. Siamo veramente tutti titolari e penso che si possa vedere. Tutti hanno giocato, tutti hanno avuto il proprio minutaggio per dimostrare le proprie qualità e ognuno ha fatto quello che doveva fare. Stiamo facendo una grande stagione e cerchiamo di continuare così. Le partite sono tante e abbiamo bisogno di tutti”.

Redazione GR.net