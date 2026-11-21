Alberto Gilardino, allenatore del Parma, commenta a fine gara la prova dei suoi giocatori contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico crociato ai microfoni dei giornalisti al termine della sfida dello Stadio Ennio Tardini, valida per la dodicesima giornata di campionato.

Mister, abbiamo visto una bella immagine al termine della partita: Gasperini si è intrattenuto con lei per diversi minuti dopo questo 5-1. Ci può raccontare cosa le ha detto?

“Il mister ha grandissima esperienza e mi ha fatto molto piacere rivederlo stasera. Mi ha detto un po’ quello che penso anch’io, perché sono fortemente legato a questi principi: credere in questi ragazzi, in questa squadra e avere grande fiducia. Questo mi ha fatto molto piacere. Gli ho fatto in bocca al lupo per il prosieguo del campionato e per la Coppa”.

Alberto, immagino che avrai già avuto modo di consolare i tuoi ragazzi, perché questo 5-1, pur riconoscendo tutti i meriti della Roma, per 70-75 minuti non rispecchiava l’andamento della partita. Siete rimasti bene dentro la gara, dando continuità alla prestazione contro il Bologna in inferiorità numerica. Credo che la crescita della squadra ti soddisfi e che ci sia la consapevolezza di essere sulla strada giusta.

“Sono entrato negli spogliatoi a fine gara e il rumore della sconfitta è sempre particolare, soprattutto in una serata come questa. Credo che per 65-68 minuti abbiamo disputato una grandissima partita. Magari chi non ha visto la gara e vede un risultato così ampio fa fatica a capirlo, però la squadra è stata in campo, è stata aggressiva, ha difeso bene. Nel primo tempo abbiamo avuto anche diverse situazioni per andare in vantaggio. Poi purtroppo, con alcuni errori individuali, abbiamo compromesso la partita e ne siamo un po’ usciti per demeriti nostri e per la grandissima qualità che ha messo in campo la Roma, anche con le sostituzioni. Credo che questa sia un’analisi lucida, poi dovrò rivedere la gara. È normale che ci sia tantissimo da lavorare e da correggere, soprattutto sugli errori individuali e in alcune situazioni di squadra e di collettivo. Però mi porto a casa anche alcune cose positive che dobbiamo portarci dietro nelle prossime partite”.

Andrea Stramaccioni: Alberto, ho seguito il tuo percorso dalla prima partita e volevo sottolineare come questo Parma mi sia sembrato molto aggressivo, verticale e intenso, almeno fino al momento in cui è cambiata l’inerzia della gara. Poi volevo mostrarti una cosa molto bella: a fine partita tutto il Tardini ha applaudito il tuo Parma. Non è una cosa normale dopo aver perso 5-1 in casa. Bello anche il gesto di Troilo, che ha chiesto scusa per il suo errore. Credo siano immagini importanti per continuare a costruire quello su cui stai lavorando.

“Questo testimonia il fatto che il pubblico di Parma, se noi diamo tutto in campo, lo vede e lo percepisce. È quello che vogliamo trasmettere. C’è grande amarezza da parte dei ragazzi, delusione e sconforto dopo una sconfitta così sonora. Però io da allenatore devo rimanere fiducioso ed essere positivo, perché ribadisco che per 65-68 minuti abbiamo fatto una grandissima partita contro una squadra fortissima. Abbiamo mantenuto alta l’intensità e siamo stati aggressivi. Questo è il frutto di questi due mesi di lavoro. Quando subentri non è mai semplice cambiare completamente il protocollo di lavoro, sia nella metodologia tecnico-tattica sia dal punto di vista fisico. Però i ragazzi sono incredibili sotto questo aspetto, per l’approccio e la disponibilità. Dobbiamo continuare a lavorare e capire che, quando subiamo delle situazioni per errori individuali, non possiamo permetterci di uscire dalla partita, perché contro queste grandi squadre vieni punito pesantemente. Dobbiamo mantenere sempre alta la fiducia all’interno delle gare”.

Redazione Giallorossi.net