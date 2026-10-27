INTERVISTE POSTPARTITA | Gollini: “Questo gruppo sta dando tante risposte. Lulli farà una grande carriera”

Pierluigi Gollini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Cagliari. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara valida per la nona giornata di campionato appena conclusa allo Stadio Olimpico.

Che sensazioni hai?

“Sono punti pesanti che ci permettono di stare lì, stiamo giocando tante partite a volte è normale perdere un po’ di brillantezza ma le grandi squadre riescono a vincere anche quando si gioca meno bene. Questo gruppo sta dando tante risposte, sempre tutti a disposizione. È un grande credito che ci va dato”.

Te lo aspettavi così forte questo Lulli?

“L’abbiamo visto in ritiro e pensavamo avesse grande atletismo. Tante volte gli abbiamo detto che la qualità delle scelte dipenderà la sua carriera. Starà a lui imparare a fare le scelte giuste. Ha la testa sulle spalle, ogni tanto devo riprenderlo per difendere perché gli piace attaccare ma è un super umile e farà una grande carriera”.

È una risposta anche per te la prestazione che stai facendo?

“Ho giocato poco negli ultimi anni ma in allenamento io mi vedo, i miei compagni mi vedono. Ovviamente il calcio è un mondo che va super veloce, se non fai niente sembra che sei finito. Anche se non ho giocato sono sempre stato in un ambiente di grande livello. Sono felice di aver avuto questa possibilità ora anche se siamo tristi per Mile. Bisogna continuare così”.

Redazione GR.net