INTERVISTE POSTPARTITA | Hermoso: “Bello vedere una Roma così. Abbiamo una squadra forte e una rosa completa”

Mario Hermoso parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Slovan Bratislava. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla sfida valida per la terza giornata della League Phase di Champions League appena conclusa allo Stadio Olimpico.

Non era facile dopo il Real, avete vinto due partite con 6 reti fatte e 0 subite…

“Per noi era importante fare le cose bene e vincere. Importante lasciare la porta chiusa, oggi per noi era troppo importante. Dopo la sconfitta contro il Real ne avevamo bisogno per la classifica”.

Voi difensori della Roma segnate e siete la difesa meno battute dei top 5 campionati.

“Per noi è una cosa importante, non solo per i difensori ma per tutti. Siamo una squadra tosta che vuole andare forte e fare le cose come vuole il mister. Abbiamo tanto talento davanti e dobbiamo fargli arrivare palle per segnare”.

Stasera tanto turnover.

“Abbiamo una squadra forte e una rosa completa, con giocatori di qualità in ogni reparto. Dobbiamo lavorare e tuti lo facciamo ogni giorni per fare il meglio Questo dice tanto di noi e del lavoro che sta facendo il mister e anche direttore sportivo. Bello vedere la Roma così”.

Redazione GR.net