Mario Hermoso parla ai microfoni dei giornalisti al termine di PSG-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla sfida valida per la quinta giornata della League Phase di Champions League appena conclusa al Parc des Princes.
HERMOSO A PRIME VIDEO
Questo risultato va bene alla Roma?
“Non lo so, che posso dire… Serve anche per come la squadra è entrata nella partita, per come l’abbiamo giocata contro una squadra che ha vinto le ultime due Champions. E’ tanta roba per una squadra come la nostra, che sa cosa fare e che non molla stile di gioco e mentalità. E’ un punto importante, peccato non portarne a casa tre ma anche uno è buono”.
Non è totalmente felice.
“Ho avuto due situazioni per segnare e non le ho sfruttate. Ma continuiamo a essere lì e a lottare in questa League Phase, oltre che in Serie A. E’ un bel momento per la Roma, per tutta la società e per tutti i tifosi che ci hanno sostenuto qui. Continuiamo così”.
Ora è un obbligo vincere le prossime due?
“Certo, dobbiamo vincerle. Sono due partite che giocheremo in casa, dobbiamo vincere per proseguire in Champions League”.
Lo scudetto è una possibilità vera?
“Per noi la cosa importante è continuare a crescere, abbiamo ampi margini di miglioramento. Vogliamo lottare per tutto, abbiamo la mentalità e la qualità per farlo. Continuiamo così, con quello che il mister vuole. Per noi è una strada giusta”.
Sui gol subiti da calcio d’angolo.
“E’ un peccato prendere gol su calcio d’angolo, è una cosa che dobbiamo migliorare perché è un peccato prendere gol così”.
HERMOSO A SKYSPORT
Sul gol segnato.
“Sì, sappiamo cosa fa il mister, è la nostra identità. Come difensori possiamo essere protagonisti, felici di arrivare in questi stadi e vedere una Roma che gioca in modo speciale e senza paura. Questa è la strada giusta e continuiamo con grandi passi”.
Ti aspettavi la scelta di tenere fuori i big?
“Tutti sono big, siamo noi. Siamo messi in modo che tutti siamo protagonisti, sono tante le partite, siamo tutti importanti. Anche Malen, Dybala e Cristante sono entrati bene con la voglia di portare a casa il risultato”.
Su Gasperini.
“Il mister mi dà fiducia, di credere e avere questa mentalità di non mollare. Di reagire ai momenti difficili. Il mister ha portato questo, questa identità qui a Roma e siamo felici di continuare a giocare così”.
è migliorato di 100 volte.
per me prestazione da 8, se avesse fatto il 2-3 sarebbe stato da 10.
❤️🧡💛
Oggi ho visto un vero FUORICLASSE !!!
Hai coperto dappertutto, disimpenato con estrema lucidità, hai portato sicurezza a dx e a sx, hai rischiato una tripletta!
L’unico errore è stato non far scendere 10 cm di più quella palla a inizio ripresa….
(nell’incursione con tiro di dx è stata viziata da un rimbalzo leggermente fasullo).
Voto 10
FORZA ROMA
Mai, mai avrei detto di vedere un giocatore così, specialmente dopo gli ultimi anni…
Mi piace anche che non sia soddisfatto del pareggio, orgoglio, cuore, mentalità…
Vogliamo questo, bravo…!!
Grandissimo giocatore rinato si vede che è in piena fiducia.
Grandissimo Mario!!!
MVP Mario!
Sto ragazzo e incredibile, ha fatto un salto di qualità eccezionale, ha grinta da vendere ed è diventato imprescindibile, davvero complimenti Mario ti stai dimostrando una vera colonna di questa nuova Roma !!
Hai fatto una partita incredibile, Mario. Complimenti!
che giocatore Mario…!!!!! lanci di 60 metro di prima…sempre primo sul pallome,, letture di gioco da top player.
Hermoso, mi Hermoso, te quiero
HER MO STRUO SO !!!
FORZA ROMA
sontuoso, semplicemente
Merita la fascia da capitano
1 terzino sinistro: Seys/Grimaldo/Raum
1 mediano: Kocku/Wanner/Froholdt
1 ala sinistra: Godts/Shjelderup/Lino/Ezzalzouli/Barcola
Hermoso eccezionale.
E grande mentalità.
Impressionante questo ragazzo, forza, testa, generosità, carattere e tanta qualità in attacco questa sera … poi in difesa è stato mostruoso per i tempi che prendeva agli avversari e le coperture per aiutare i compagni
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.