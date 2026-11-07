INTERVISTE POSTPARTITA | Hermoso: “Vogliamo vincere e stare in alto. I gol? Il mister ti mette a posto fisicamente…”

Mario Hermoso parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Sassuolo. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara valida per l’undicesima giornata di campionato appena conclusa allo Stadio Olimpico.

Il carattere di un gruppo dopo una serata difficile.

“Questa è una cosa che il mister vuole. A volte quando succedono queste cose, il calcio di adesso non ti lascia il tempo di pensare. La squadra vuole vincere e stare in alto. Per noi era troppo importante vincere oggi e lo abbiamo fatto”.

Hai fatto un gol da attaccante puro. Gasperini sta valorizzando anche voi difensori.

“Il mister ti mette a posto fisicamente per trovare questo tipo di situazioni. Abbiamo la qualità per arrivare là, passarla bene o tirare in porta”.

Redazione Giallorossi.net