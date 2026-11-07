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INTERVISTE POSTPARTITA | Hermoso: “Vogliamo vincere e stare in alto. I gol? Il mister ti mette a posto fisicamente…”

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Mario Hermoso parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Sassuolo. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara valida per l’undicesima giornata di campionato appena conclusa allo Stadio Olimpico.

Il carattere di un gruppo dopo una serata difficile.
“Questa è una cosa che il mister vuole. A volte quando succedono queste cose, il calcio di adesso non ti lascia il tempo di pensare. La squadra vuole vincere e stare in alto. Per noi era troppo importante vincere oggi e lo abbiamo fatto”.

Hai fatto un gol da attaccante puro. Gasperini sta valorizzando anche voi difensori.
“Il mister ti mette a posto fisicamente per trovare questo tipo di situazioni. Abbiamo la qualità per arrivare là, passarla bene o tirare in porta”.

Redazione Giallorossi.net

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3 Commenti

  1. quanto sono contento per questo ragazzo
    non poteva passare dall’essere uno dei perni della difesa dell’atletico, al brocco visto nei primi 6 mesi a Roma.
    contentissimo per il Lindo

  2. Grande Mario,
    Stasera per la terza volta hai interprétato
    alla perfezione questo ruolo che il mister
    ti sta cucendo poco a poco e ti sta a pennello.
    E chiaro che quello che ti si chiede di fare é
    molto dispendioso ma visti i risultati personalmente
    t’impigherei sempre in quella posizione, anche se
    dubito si sia capito dove sei stato impiegato,
    Dajeeeee alla grande!!!!
    Forza la Magica

  3. si , forte in fase difensiva, solo nell’ultimo quarto contro il real si è trovato in difficoltà, grande appoggio in fase offensiva , sia nelle imbucare che nei sontuosi cambi di campo, ed infine incisivo in fase realizzativa. inspiegabili quei primi mesi.

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