INTERVISTE POSTPARTITA | Hermoso: “Vogliamo vincere e stare in alto. I gol? Il mister ti mette a posto fisicamente…”

Mario Hermoso parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Sassuolo. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara valida per l’undicesima giornata di campionato appena conclusa allo Stadio Olimpico.
Il carattere di un gruppo dopo una serata difficile.
“Questa è una cosa che il mister vuole. A volte quando succedono queste cose, il calcio di adesso non ti lascia il tempo di pensare. La squadra vuole vincere e stare in alto. Per noi era troppo importante vincere oggi e lo abbiamo fatto”.
Hai fatto un gol da attaccante puro. Gasperini sta valorizzando anche voi difensori.
“Il mister ti mette a posto fisicamente per trovare questo tipo di situazioni. Abbiamo la qualità per arrivare là, passarla bene o tirare in porta”.
Redazione Giallorossi.net
quanto sono contento per questo ragazzo
non poteva passare dall’essere uno dei perni della difesa dell’atletico, al brocco visto nei primi 6 mesi a Roma.
contentissimo per il Lindo
Grande Mario,
Stasera per la terza volta hai interprétato
alla perfezione questo ruolo che il mister
ti sta cucendo poco a poco e ti sta a pennello.
E chiaro che quello che ti si chiede di fare é
molto dispendioso ma visti i risultati personalmente
t’impigherei sempre in quella posizione, anche se
dubito si sia capito dove sei stato impiegato,
Dajeeeee alla grande!!!!
Forza la Magica
si , forte in fase difensiva, solo nell’ultimo quarto contro il real si è trovato in difficoltà, grande appoggio in fase offensiva , sia nelle imbucare che nei sontuosi cambi di campo, ed infine incisivo in fase realizzativa. inspiegabili quei primi mesi.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.