Ivan Juric, allenatore del Monza ed ex tecnico giallorosso, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi contro la Roma. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore croato ai microfoni dei giornalisti al termine della sfida dello Stadio Olimpico, valida per la tredicesima giornata di campionato.

JURIC A DAZN

Mister, prima della partita aveva detto che, anche rischiando di prendere cinque gol, avrebbe voluto giocarsela e provarci. Cosa è mancato oggi alla sua squadra per mettere maggiormente in difficoltà una Roma così forte? Torna a casa con qualche rammarico o rimpianto?

“No, vado a casa molto soddisfatto e molto contento. Per come abbiamo affrontato la partita, per come abbiamo sofferto, per come abbiamo reagito e per le occasioni che abbiamo creato. Ci sono tante cose sulle quali lavorare. Abbiamo avuto una grande opportunità di vedere dal vivo certe qualità tecniche fantastiche. Penso che questa sconfitta sia diversa dalle altre, perché da questa partita la mia squadra può imparare tanto. Ho visto anche altre squadre venire qui, mettersi tutte dietro e non giocare. Poi parliamo sempre delle solite cose del calcio italiano. Se vuoi creare qualcosa, se vuoi far crescere i giocatori, devi metterli anche in situazioni difficili. È l’unico modo per crescere e andare avanti. Per questo sono molto soddisfatto. Poi i gol della Roma sono stati di una qualità immensa. Sul secondo è scivolato Carbone, ma gli altri sono stati gol di una qualità veramente straordinaria”.

Mister, a livello di duelli forse si aspettava che la sua squadra riuscisse a vincerne qualcuno in più, anche per limitare gli spazi aperti che i giocatori della Roma hanno saputo sfruttare. L’idea di partenza sembrava corretta, come aveva spiegato nel prepartita, ma è mancato qualcosa nell’esecuzione, anche considerando la grande qualità degli avversari.

“Sono d’accordo, però se non vedo certe situazioni non posso sapere. Sul primo gol, per esempio, alla fine ci ritroviamo tre contro uno e non affrontiamo Malen nel modo giusto. Sul secondo gol scivoliamo. Sono situazioni che possiamo gestire meglio e, quando commetti certi errori, devi farli vedere ai giocatori. Nell’azione del primo gol, la diagonale iniziale ci stava, però alla fine arriviamo in tre contro Malen e dobbiamo affrontarlo meglio. Poi lui realizza un gol magnifico. Come ho detto, secondo me bisogna mettere i giocatori nelle condizioni di crescere, di vedere e di imparare, senza limitarsi ad aspettare che il tempo passi. L’unico modo per far crescere i giovani è metterli anche in situazioni scomode”.

Mister, ha affrontato in trasferta Lazio, Inter e Roma. Quale delle tre le è sembrata la squadra più forte, quella che le ha dato maggiormente la sensazione di poter arrivare fino in fondo e vincere il campionato?

“Tra quelle che abbiamo affrontato, la Roma è nettamente superiore. L’unica cosa è che abbiamo incontrato l’Inter alla prima giornata. Vedendo l’Inter di ieri, secondo me anche per il Genoa era ingiocabile. Ho visto un’Inter magnifica, quindi parliamo di squadre veramente forti. Anche la Lazio sta giocando con grande entusiasmo e sta facendo un bel campionato”.

Mister, parlava dei gol della Roma, alcuni dei quali sono stati davvero inventati grazie alle qualità individuali. Però il Monza sta concedendo parecchie reti e il calendario delle prossime giornate presenta partite molto complicate. Pensa di cambiare qualcosa dal punto di vista difensivo? Su cosa lavorerà per cercare di sistemare la fase difensiva, considerando che davanti, soprattutto quando la Roma è calata, siete comunque riusciti a creare qualche occasione?

“Non è che abbiamo creato qualcosina, abbiamo creato il mondo! Abbiamo avuto cinque o sei situazioni molto pericolose, non abbiamo creato poco. Secondo me, se ti metti soltanto dietro ad aspettare, poi Varela non fa undici gol. È molto semplice. Il Genoa fa quello che sta facendo e così via. L’idea deve essere diversa, secondo me. Torniamo sempre su questo discorso. Magari contro la Fiorentina vinci 3-0 perché vai a prenderli alti e giochi, allora va tutto bene. Poi, appena una volta va male e prendi gol, si comincia subito a pensare che bisogna mettersi dietro. Ma questa non è la nostra filosofia. Vogliamo far crescere questi ragazzi, metterli anche in situazioni difficili, vedere chi regge e chi non regge, chi è più capace e chi lo è meno. Continuiamo su questa strada perché siamo convinti che ci porterà alla salvezza e ci permetterà anche di far crescere i nostri giocatori”.

Redazione Giallorossi.net