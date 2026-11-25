Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, commenta a fine gara la prova dei suoi giocatori contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico spagnolo ai microfoni dei giornalisti al termine della sfida del Parc des Princes, valida per la quinta giornata della League Phase di Champions League.

LUIS ENRIQUE A PRIME VIDEO

Ha fatto i complimenti allo staff di Gasperini: come è stato affrontare la Roma?

“È stata sicuramente la partita più difficile giocata dal PSG in questa stagione, senza ombra di dubbio, contro una Roma che sapevamo che livello aveva. Una Roma di Gasperini particolare, con molta personalità e molto aggressiva, e lo abbiamo visto fin dai primi minuti. Hanno segnato nella prima occasione creata. È stato difficile, davvero complicato, e lo hanno detto anche i giocatori. Complimenti alla Roma. Sono contento per questo punto guadagnato, avremmo potuto anche perdere”.

Questo è stato un passo falso o ci può stare?

“È meglio parlare del futuro della Roma, non di quello del PSG. Il futuro della Roma è meraviglioso, può vincere lo scudetto. Non ho dubbi che possa entrare tra le prime 24, lo spero, e non mi piacerebbe affrontarla di nuovo. Magari in finale…”.

LUIS ENRIQUE IN CONFERENZA STAMPA

La partita più difficile?

“Senza alcun dubbio. Non solo di Champions ma anche in campionato, la partita più difficile di questa stagione. Sono soddisfatto di questo risultato”.

Tutto merito della Roma.

“Non importa chi ha giocato la partita, una squadra che pressa e attacca con questa mentalità rende difficile la gara per tutti. La Roma meritava più punti che attualmente conta in questa Champions. Ho visto le partite contro Manchester e Real Madrid e meritavano di più”.

Redazione Giallorossi.net