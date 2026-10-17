INTERVISTE POSTPARTITA | Lulli: “È un sogno che si realizza. Cerco sempre il dribbling, è quello che mi sento di fare”

Emanuele Lulli parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Genoa. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara valida per la settima giornata di campionato appena conclusa allo Stadio Olimpico.
È bello essere nominato uomo partita alla tua età…
“Sono felicissimo, è un grande sogno che si realizza. Ringrazio i compagni e il mister sono contento. Dobbiamo continuare così”.
Come fai ad avere questa maturità? Cosa ti ispira?
“Il gruppo mi mette a mio agio, mi incita a puntare e a far vedere le mie qualità. Il dribbling è quello che mi sento di fare e cerco di farlo sempre. Ci sono partite in cui non mi riesce tutto ma devo comunque continuare e affrontare ogni partita al massimo”.
Redazione GR.net
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Ragazzo di talento con la testa sulle spalle e un futuro luminoso davanti, daje! Forza Roma 💛❤️
Strada facendo abbiamo trovato un giovane forte-forte. Non è fortuna: è “attenzione”. Il futuro si costruisce così (e anche il presente…)
Evvai! Bravo Lulli. Contentissimo per te!
Primo tempo frenetico e impreciso, secondo tempo con Castro, Lulli, Soulé in cattedra …
In questo momento ti terrei in braccio così come tu hai coccolato tutti noi.
Costacurta ha osservato: si vede che qiesto ragazzo ha negli occhi una felicità speciale per i colori che indossa.
Chapeau!!!
FORZA ROMA
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.