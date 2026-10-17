INTERVISTE POSTPARTITA | Lulli: “È un sogno che si realizza. Cerco sempre il dribbling, è quello che mi sento di fare”

Emanuele Lulli parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Genoa. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara valida per la settima giornata di campionato appena conclusa allo Stadio Olimpico.

È bello essere nominato uomo partita alla tua età…

“Sono felicissimo, è un grande sogno che si realizza. Ringrazio i compagni e il mister sono contento. Dobbiamo continuare così”.

Come fai ad avere questa maturità? Cosa ti ispira?

“Il gruppo mi mette a mio agio, mi incita a puntare e a far vedere le mie qualità. Il dribbling è quello che mi sento di fare e cerco di farlo sempre. Ci sono partite in cui non mi riesce tutto ma devo comunque continuare e affrontare ogni partita al massimo”.

Redazione GR.net