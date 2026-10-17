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INTERVISTE POSTPARTITA | Lulli: “È un sogno che si realizza. Cerco sempre il dribbling, è quello che mi sento di fare”

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Emanuele Lulli parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Genoa. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara valida per la settima giornata di campionato appena conclusa allo Stadio Olimpico.

È bello essere nominato uomo partita alla tua età…
“Sono felicissimo, è un grande sogno che si realizza. Ringrazio i compagni e il mister sono contento. Dobbiamo continuare così”.

Come fai ad avere questa maturità? Cosa ti ispira?
“Il gruppo mi mette a mio agio, mi incita a puntare e a far vedere le mie qualità. Il dribbling è quello che mi sento di fare e cerco di farlo sempre. Ci sono partite in cui non mi riesce tutto ma devo comunque continuare e affrontare ogni partita al massimo”.

Redazione GR.net

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5 Commenti

  2. Strada facendo abbiamo trovato un giovane forte-forte. Non è fortuna: è “attenzione”. Il futuro si costruisce così (e anche il presente…)

  5. In questo momento ti terrei in braccio così come tu hai coccolato tutti noi.
    Costacurta ha osservato: si vede che qiesto ragazzo ha negli occhi una felicità speciale per i colori che indossa.
    Chapeau!!!
    FORZA ROMA

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