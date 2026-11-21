Emanuele Lulli parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Parma-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara valida per la dodicesima giornata di campionato appena conclusa allo Stadio Ennio Tardini.

Emanuele, partiamo dalla notizia della giornata, i quattro gol di Malen. Ce lo racconti tu che ci giochi insieme ogni giorno? Cosa ci puoi dire di questo giocatore?

“È un giocatore stupendo, ma soprattutto una persona davvero molto alla mano, molto tranquilla e scherzosa. Poi, ovviamente, è un giocatore fantastico”.

Quanto è importante per un esterno come te essere allenato da Gasperini, che ha fatto proprio del gioco degli esterni il suo marchio di fabbrica? Anche oggi, tra te e Wesley, avete realizzato tre assist e tu hai già segnato anche due gol. Cosa vi dà in più questo allenatore?

“Il modo di giocare del mister aiuta molto noi esterni, perché sfrutta le nostre caratteristiche. È un gioco che a me piace molto. Devo riuscire ad approcciare ogni partita nel miglior modo possibile e continuare così”.

La prossima partita sarà a Parigi, una sfida sulla carta complicatissima. Con quanto entusiasmo ci arrivate? Il gruppo sembra davvero molto unito. Dopo le delusioni contro il Real Madrid e il Manchester United, quanta voglia avete di lasciare il segno anche in partite di questo livello?

“Sicuramente sono partite fantastiche, contro giocatori di altissimo livello. Dobbiamo affrontare la partita con tranquillità. Giochiamo contro giocatori di livello internazionale, ma dobbiamo giocarcela come se fosse una partita come tutte le altre e cercare di non fare la stessa fine delle partite contro il Manchester United e il Real Madrid”.

Redazione Giallorossi.net