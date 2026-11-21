Donyell Malen parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Parma-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara valida per la dodicesima giornata di campionato appena conclusa allo Stadio Ennio Tardini.

MALEN A DAZN

Donny, che cosa si prova dopo aver segnato quattro gol in una partita?

“È una bella sensazione. Non è stata una partita facile, soprattutto quando eravamo sull’1-1 e non sai mai cosa può succedere. Siamo molto felici”.

Hai ritrovato il sorriso anche in Nazionale. Dopo il Mondiale non avevi vissuto un bel periodo. Ora stai vivendo un momento straordinario con la Roma. Cosa ha fatto la differenza? Che lavoro mentale hai fatto e chi è stata la persona più importante per te in questo senso?

“Non ho fatto un particolare lavoro mentale. È il calcio, a volte si attraversano periodi positivi e altri meno positivi. Sono molto contento anche per la Nazionale, con cui abbiamo ottenuto un ottimo risultato e uno negativo. Ma adesso sono qui, alla Roma”.

A chi dai questi palloni quando torni a casa? Hai ancora spazio per mettere palloni e trofei? Magari li regali ai tuoi figli…

“Penso che lo darò a uno dei miei figli, è sempre molto contento. Magari litigheranno per avere il pallone! Questo è giallo, finora ne avevo soltanto di bianchi, quindi è una bella cosa”.

Se dico scudetto, cosa rispondi?

“Pensiamo partita dopo partita. Manca ancora tanto alla fine del campionato. Stiamo facendo molto bene e dobbiamo continuare così”.

Un saluto ai fantallenatori, ai quali oggi hai fatto un bel regalo segnando quattro gol…

“Cosa volete che vi dica? Se volete scegliermi, sceglietemi!”.

Redazione Giallorossi.net